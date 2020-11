Hände weg vom Iran! US-Militär raus aus Afghanistan. und raus aus anderen Ländern.

Die Vereinte Nationale Antikriegs-Koaltion verurteilt die gezielte Ermordung von Mohsen Fakhrizadeh, einem führenden Nuklearwissenschaftler und Trumps Tweet, der dies gutheisst. Dies bestätigt die Entschlossenheit der USA und Israels, alle möglichen Bemühungen um Frieden oder Normalisierung der Beziehungen zum Iran oder in der Region zu sabotieren

Immer wieder wurden iranische Wissenschaftler ins Visier genommen. In den vergangenen Jahren wurden mehr als 5 Wissenschaftler im Iran ermordet. Die gezielten Attentate und die Wirtschaftssanktionen sind ein kontinuierliches Bestreben, den Entwicklungsländern die wissenschaftlichen Fähigkeiten und die Entwicklung zu entziehen.

Der Angriff beinhaltete mindestens eine Explosion und automatisches Feuer.

Es wird international verstanden, dass jegliche Bemühungen zur Wiederbelebung der Diplomatie mit dem Iran und zur Rückkehr zum Atomabkommen verhindert werden sollen. Es soll die Wut erhöhen und Entschuldigungen für die fortgesetzte Besetzung der gesamten Region durch das US-Militär schaffen.

In den letzten Wochen von US-Präsident Trump im Weißen Haus hatter er Besprechungen mit seinem führenden Team von Kriegstreibern der Nationalen Sicherheit, um zu überlegen, ob er eine weitere Runde tödlicher Raketenangriffe gegen den Iran starten sollte, während im andauernden imperialen Krieg der USA gegen Syrien gleichzeitig mehrere von den USA und Israel orchestrierte Raketenangriffe stattfanden. Syrien reicht von seinen Grenzgebieten neben den von Israel besetzten syrischen Golanhöhen bis zum Stadtrand von Damaskus.

Gleichzeitig haben Trump und Co. kürzlich einen Rückzug der USA aus Afghanistan vorgetäuscht, um sein Abschiedsbild als „Mann des Friedens!“ aufrechtzuerhalten Viele Demokraten haben sich in krimineller Weise gegen diesen Rückzug ausgesprochen. Die Antikriegsbewegung muss den vollständigen Abzug aller Truppen und „Auftragnehmer“, auch Söldner genannt, unterstützen, unabhängig davon, welche Partei an der Macht ist.

Trumps endloser Krieg gegen den Iran

Wieder einmal behauptet Trump – wie zuvor die Obama / Biden-Regierung – ohne Beweise, dass der Iran Nuklearmaterial anreichert hat, um eine Nuklearwaffe herzustellen, die gegen die USA oder Israel abgefeuert werden würde oder könnte. Der iranische Plan zur nuklearen Anreicherung war eine Anreicherung auf niedrigem Niveau, die für Atomkraft, aber nicht für Waffen verwendet werden konnte.

Vor vier Monaten haben die US-Regierung und die israelische Regierung ihre Rolle bei den massiven Bombenanschlägen auf die iranischen Nuklearforschungsanlagen in Natanz am 2. Juli kaum verschwiegen.

Ein Jahrzehnt zuvor hatte der US-israelische Cyberkriegsangriff auf den Iran fast 1.000 in Betrieb befindliche Zentrifugen in Natanz ausgelöscht – in der Nähe des Ortes der Explosion und des Feuers im Juli 2020. Etwa zur gleichen Zeit ermordeten israelische Stimmrechtsvertreter 5 iranische Atomwissenschaftler. “

So organisiert die imperiale Kriegsmaschine der USA erneut Tod und Zerstörung im Nahen Osten, während die Unternehmensmedien den Mythos fördern, dass „zivilisierte Führer“, dh Trump, Obama und Bush, die Lieferanten von Gerechtigkeit, Freiheit und der „nationalen Sicherheit“ der Welt sind. , während diese anderen als Terroristen, religiöse Eiferer oder „Massenvernichtungswaffen“ bezeichnet werden, die den Tyrannen bedrohen.

Die regelmäßigen US-Kriege gegen den Iran haben nichts mit „humanitären“ Anliegen oder der Weltsicherheit zu tun und alles mit der fortgesetzten imperialen US-Militär- und Wirtschaftsherrschaft im Nahen Osten. Der CIA-Putsch von 1953 im Iran entfernte die demokratisch gewählte Regierung von Mohammed Mossadegh und ersetzte sie durch die von den USA auferlegte Diktatur von Shah Reza Pahlavi. Nachdem das iranische Volk 1979 rebellierte und eine neue Regierung eingesetzt hatte, forderte der von den USA orchestrierte und finanzierte Iran-Irak-Krieg 1980-88 eine Million Iraner und 800.000 Iraker das Leben. Bei zwei US-Kriegen gegen den Irak kamen über 1,5 Millionen Iraker ums Leben.

Am 14. Juli 2015 verhandelte der Iran im Rahmen einer lähmenden von den USA geführten und europäischen Sanktionskampagne den Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) mit sechs großen Weltmächten – USA, Russland, Großbritannien, China, Deutschland und Frankreich. Da die iranischen Absichten, eine Atomwaffe zu bauen, nicht bewiesen waren, mussten die Abkommen den Iran dazu verpflichten, seine Urananreicherungskapazität erheblich zu reduzieren oder zu zerstören. Im Gegenzug einigten sich die Unterzeichner darauf, die tödlichen Sanktionen der USA und Europas gegen den Iran, die die Wirtschaft und Währung des viertgrößten Ölproduzenten der Welt und des lebensfähigsten Staates der Region auf ein katastrophales Niveau gebracht hatten, erheblich aufzuheben.

Zwei Jahre später zog Donald Trump die USA aus der JCPOA zurück und setzte die einseitige Sanktion der globalen Reichweite des Iran wieder ein. Zweifellos bestand ein wichtiges Ziel des US-amerikanischen Ölmonopols bei der Verhängung von US-Sanktionen gegen den Iran darin, hochwertiges iranisches Öl von den Weltmärkten für fossile Brennstoffe zu entfernen, um den Petrodollar zu schützen.

Afghanistan: USA jetzt raus!

In der Zwischenzeit heißt es, dass die Trump-Regierung Truppen aus Afghanistan „abziehen“ wird. Nach 19 Jahren und 2 Billionen US-Dollar an Pentagon-Ausgaben; nach dem Einsatz von mehr als 120.000 US-Truppen am Höhepunkt des Krieges, die Hälfte davon Söldner; Nachdem mehr als 460.000 Zivilisten direkt oder indirekt getötet wurden, nachdem 2.400 US-Soldaten starben, sowie 55.000 Tote unter den von den USA ausgebildeten und finanzierten afghanischen Streitkräften und Hunderttausende weitere Verwundeten. Nach dem Abwurf der größten nichtnuklearen Waffe, die jemals in den afghanischen Ebenen eingesetzt wurde, geht der Krieg weiter.

Nach 19 Jahren bleiben einige Zehntausende US-Truppen in Afghanistan, ebenso wie eine gleiche Anzahl von Söldnern und „Auftragnehmern“, die von unternehmerischen US-Unternehmen im Bereich Tod und Zerstörung mit Gewinn organisiert wurden. Was wird der Abzug einiger tausend Truppen bewirken? Werden ihre Zahlen von zusätzlichen Auftragnehmern ausgeglichen oder an andere „Hotspots“ verlegt? Natürlich wollen wir, dass Truppen Afghanistan verlassen, aber wird Trumps Schritt einen Unterschied machen?

Die Antikriegsbewegung muss in Alarmbereitschaft bleiben, da die ankommende Biden / Harris-Regierung voll von denselben Kriegsfalken ist, die für US-Kriege und militärische Bedrohungen verantwortlich sind, einschließlich US-Bombenanschlägen und Truppen in Afghanistan, Syrien, Irak, Libyen und Africom-Streitkräften in ganz Afrika. Sanktionen gegen Länder auf der ganzen Welt und wachsende militärische Bedrohungen gegen China. Dies war die Politik der Obama / Biden-Regierung.

Wir fordern US Hände weg vom Iran! Beende die US / israelischen Angriffe!

Beende die US / israelischen Angriffe! Wir fordern, dass ALLE US-Truppen, Söldner und Auftragnehmer Afghanistan verlassen!

Wir fordern den sofortigen und vollständigen Abzug aller US-Streitkräfte aus dem Nahen Osten, Afrika, Südamerika und überall. USOut Now!

Wir unterstützen das bedingungslose Recht aller armen und unterdrückten Nationen auf Selbstbestimmung. Dies schließt ihr Recht auf Selbstverteidigung ein.

Wir sind zu 100 Prozent gegen alle US- und imperialistischen Sanktionen. Wirtschaftssanktionen sind Kriegshandlungen gegen arme und unterdrückte Nationen.

Wir sind zu 100 Prozent gegen alle Atomwaffen und fordern die vollständige Abrüstung aller Atomnationen, beginnend mit den USA, der größten Atommacht der Welt und der einzigen Nation, die jemals Atomwaffen auf den Markt gebracht hat.

Wir fordern, dass das US-Kriegsbudget gekürzt und das Geld für die menschlichen Bedürfnisse in den USA und auf der ganzen Welt verwendet wird.

Wir unterstützen das Selbstbestimmungsrecht des palästinensischen Volkes. Wir fordern ein Ende aller militärischen, wirtschaftlichen und politischen US-Hilfe für die Apartheid Israel! Wir unterstützen das Recht aller Palästinenser, in ihre Heimat zurückzukehren.





