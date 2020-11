Frente Unido América Latina Berlin / Samstag, 28. November am Brandenburger Tor

28.11. Mauro, CP Peru – #FrenteUnidoAméricaLatina #Berlin / NUEVA CONSTITUCIÓN PUEBLO PLURICULTURAL

https://youtu.be/SBdaWpFQg3o

Noviembre 28 / Axel Plasa, Journalist – CASTELLANO – Frente Unido América Latina Berlin

https://youtu.be/Gju-Ia_9FLA

Diego Maradona Presente / 28.11. Berlin #Frente Unido America Latina / Renate, Irland-Gruppe

https://youtu.be/zwso7fStvFI

28.11. Sahrauischer Aktivist spricht bei Protest in Berlin / Internationale Solidarität

https://youtu.be/tO97Dv3b4Mg

Axel Plasa, Journalist / Sahrauischer Protest in Berlin 28.11.2020 / Frente Unido América Latina

https://youtu.be/0-3d1yammiU

28.11. DEUTSCH / Axel Plasa, Journalist / Frente Unido América Latina Berlin #HaendewegvonVenezuela

https://youtu.be/ADWFY3SzWe0

Bilder:

https://bit.ly/3cHYImw

