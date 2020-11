ES RIECHT NACH KRIEG! Der US-Flugzeugträger Nimitz an den Persischen Golf geschickt. Es wird behauptet der Einsatz solle den Abzug der US-Streitkräfte aus dem Irak und Afghanistan sicherstellen. Gleichzeitig gibt es zunehmende Warnungen über einen möglichen Militärschlag auf iranische Nuklearanlagen, noch bevor Trump das Weisse Haus verlassen sollte.



Berichten zufolge drängt Israel die USA, die iranischen Nuklearanlagen anzugreifen, aber Saudi-Arabien soll Vorbehalte haben. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman „drückte seine Zurückhaltung aus, als er Netanjahu und Pompeo traf und über diese Pläne gesprochen wurde.

Die regionalen Spannungen nehmen immer weiter zu, nachdem ein iranischer Spitzenwissenschaftler ermordet wurde.Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi wurde in der Nähe von Teheran nach einer Explosion getötet. Zuvor war mit Maschinengewehren auf ihn geschossen worden. Sein Tod kommt zwei Jahre, nachdem Israels Ministerpräsident Netanjahu die Welt gewarnt hat, sich an diesen Namen zu erinnern. Der Iran beschuldigte Israel, hinter dem Angriff zu stehen.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related