Der Linke-Politiker Bijan Tavassoli: „Die Ermordung des Physikers Prof. Fakhrizadeh ist der jüngste Höhepunkt des „Krieges gegen die Wissenschaft“ den die Trump-Administration seit nun fast 4 Jahren führt. Wie die Internationale Wissenschaftsgemeinschaft darauf reagieren kann diskutiere ich mit der großartigen Cheryl LaBash bei PressTV.“

