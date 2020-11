China bekräftigt die Zusammenarbeit mit Venezuela angesichts der Bedrohungen durch die USA

China hat am Freitag die Kontinuität seiner wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Venezuela bekräftigt, trotz der Bedrohung der USA durch Sanktionsländer und Unternehmen, die mit dem südamerikanischen Land im Ölsektor Geschäfte machen, berichtete Prensa Latina auf seiner Website.

Zhao Lijian, der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, sagte, dass der Austausch zwischen Peking und Caracas unabhängig von der Situation fortgesetzt wird, da er auf den Grundsätzen des gegenseitigen Nutzens und der Gleichheit beruht und den einschlägigen Grundsätzen entspricht internationale Gesetze.

Venezuela sei ein wichtiger Partner Chinas in Lateinamerika, und ihre Kooperationsprojekte würden beide Seiten begünstigen.

Auf diese Weise reagierte Zhao auf die Drohung des US-Finanzministeriums hinsichtlich der illegalen Anwendung verbotener Maßnahmen gegen diejenigen, die Geschäftsbeziehungen zur lateinamerikanischen Nation unterhalten.

Internationale Presse berichtete, dass der staatliche Petróleos de Venezuela (PDVSA) die Rohöllieferungen nach China wieder aufnahm, nachdem die US-Sanktionen im August 2019 den Stillstand eingeleitet hatten.

Die chinesischen Zollzahlen zeigen, dass der Handel zwischen den beiden Ländern Anfang dieses Jahres um 77,8 Prozent zurückgegangen war.

Quelle: https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/mundo/china-ratifica-cooperacion-con-venezuela-ante-amenazas-de-eeuu/

