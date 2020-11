Tulsi Gabbard fordert US-Präsident Trump auf, Snowden und Assange zu begnadigen

Die US-Politikerin der Demokraten, die sich vor einigen Monaten noch als Präsidentschaftskandidatin schlug Trump per Twitter vor, seine Begnadigungsbefugnis zu nutzen, um Snowden und Assange zu begnadigen.Beide werden nach Spionagegesetz von 1917 angeklagt.

„Da Sie den Menschen Begnadigungen gewähren, sollten Sie in Betracht ziehen, diejenigen zu begnadigen, die bei großem persönlichen Opfer die Täuschung und Kriminalität der Menschen im tiefen Staat aufgedeckt haben“, twitterte Gabbard.

Sie verwies auf einen weiteren Tweet von ihr, in dem sie über Assange und Snowden sprach.

„Tapfere Whistleblower, die Lügen und illegale Handlungen in unserer Regierung aufdecken, müssen geschützt werden“, heißt es in dem Tweet.

„Schließen Sie sich mir an und fordern Sie den Kongress auf: Verabschiedung meiner parteiübergreifenden Gesetzgebung (HRes1162, HRes1175, HR8452), in der gefordert wird, Anklage gegen @snowden & Assange fallen zu lassen und das Spionagegesetz zu reformieren.“

