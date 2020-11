Die Behörden in Sizilien haben die kubanische Regierung gebeten, etwa 60 Ärzte und Krankenschwestern in die Region zu entsenden, da die Krankenhäuser auf der italienischen Insel während der zweiten Corona-Welle mit einem Mangel an medizinischem Personal zu kämpfen haben.

Zwischen März und April dieses Jahres kamen bereits kubanische Ärzteteams in einige der am schlimmsten betroffenen Regionen Italiens, darunter die Lombardei und das Piemont, um überlastete italienische Fachkräfte zu ersetzen.

Weltweit sind kubanische Medizin-Brigaden in 20 Landern von Südafrika bis Surinam im Kampf gegen COVID-19 im Einsatz.

„Die kubanische Regierung verfügt über Teams von Ärzten und Krankenschwestern, die bereit sind, in andere Länder zu reisen, um dort zu arbeiten, und wir haben sie um Hilfe gebeten“, sagte Renato Costa, der sizilianische Notfallbeauftragte für COVID-19, gegenüber der Zeitung la Repubblica. „Wir wissen, dass in den letzten Wochen auch andere Regionen Italiens Kuba um Hilfe gebeten haben“, so Costa weiter. „Wir hoffen nur, dass sie zuerst zu uns kommen werden. Ich stehe in Kontakt mit der Botschaft, die unser Ersuchen begrüßt hat“.

Am 4. November bezeichnete Rom Sizilien als „orangefarbene Zone“, die vor allem wegen des Mangels an Gesundheitseinrichtungen und Betten auf den Intensivstationen stark gefährdet ist.

Am Montag forderte die italienische Regierung Gesundheitsinspektoren auf, zu untersuchen, ob Sizilien versucht hat, sich der roten Zone mit hohem Risiko zu entziehen, indem es die Bettenzahlen auf der Intensivstation aufblähte – der wichtigste Parameter, um zu bestimmen, in welche Zone eine Region gelegt werden sollte.

In Italien gab es am Mittwoch weitere 722 Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-19 und 25.853 Neuinfektionen.

https://www.kubakunde.de/neues/sizilien-bittet-kuba-um-medizinische-hilfe-im-kampf-gegen-die-zweite-corona-welle

