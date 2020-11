Internationale Prominenz fordert EU zur Respektierung der Wahlen in Venezuela auf (amerika21)

Zu den Erstunterzeichnern des Aufrufs gehören der argentinische Friedensnobelpreisträger Adolfo Pérez Esquivel, der frühere Präsident von Ecuador, Rafael Correa, die Vorsitzende der Arbeiterpartei Brasiliens, Gleisi Hoffman, der britische Musiker Roger Waters, der französische Präsidentschaftskandidat Jean-Luc Mélenchon, der Journalist und Medienwissenschaftler Ignacio Ramonet sowie der brasilianische Theologe Frei Betto. Mehrere Mitglieder der deutschen Bundestagsfraktion der Partei Die Linke sind ebenfalls bei den Unterzeichnern zu finden.

weiter zum Artikel hier:

https://amerika21.de/2020/11/245492/aufruf-zu-respektierung-wahlen-venezuela

Petition hier:

https://www.les2rives.info/petition6d_ale

