Virtueller G20 Gipfel: Bolsonaro kritisiert die Protestwelle gegen Rassismus in Brasilien

Bolsonaro, der rechte Präsident Brasiliens, kritisierte die Protestwelle, die das Land erlebt, um die rassistische Gewalt anzuprangern. Der Präsident erklärte während seiner virtuellen Rede auf dem G20-Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs, dass der „Geist“ Brasiliens das Ergebnis einer „vielfältigen Kultur“ unter Weißen, Schwarzen und Indern sei . Er erwähnte jedoch nicht den Tod eines Schwarzen am Donnerstag in Porto Alegre (Süden) durch Sicherheitspersonal eines Supermarkt. Das Opfer wurde brutal zusammengeschlagen und starb später. Bolsonaro behauptete, dass die Demonstranten versuchten, das brasilianische Volk zu spalten. “ Wir sind nicht perfekt, wir haben unsere Probleme. Ein geeintes Volk ist ein souveränes Volk, aber geteilt ist es verletzlich und ein verletzliches Volk kann leichter kontrolliert und unterworfen werden“, fügte Bolsonaro hinzu.

Für ihn als Präsidenten sei die Freiheit der Brasilianer nicht verhandelbar. “ Als Mann und Präsident sehe ich alle mit den gleichen Farben: Grün und Gelb (die der Flagge). Es gibt keine bessere Hautfarbe als eine andere. Was existiert, sind Menschen: gut und schlecht. Unsere Entscheidungen und Werte sind die Das wird bestimmen, in welche der beiden Gruppen wir uns einschließen werden, aber diejenigen, die das Volk zur Zwietracht anregen, Konflikte schaffen und fördern, bedrohen die Nation und unsere eigene Geschichte „, erklärte er in seiner Rede.

In einem Video, das vor der ersten Sitzung der Staatsoberhäupter veröffentlicht wurde, sagte Bolsonaro: “ Von Anfang an wussten wir, dass es notwendig ist, sich gleichzeitig um Gesundheit und Wirtschaft zu kümmern. Die Zeit hat bewiesen, dass wir richtig waren.“ Im Gegenzug behauptete er, seine Verwaltung sei fest entschlossen, sich für das Wirtschaftswachstum einzusetzen. „Die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der G20 ist unerlässlich, um die Covid-19-Pandemie zu überwinden und den Weg der wirtschaftlichen und sozialen Erholung wieder aufzunehmen „, sagte der pensionierte brasilianische Militäroffizier.

