Intensivstation in der Eishalle – 463 Todesfällen im Zusammenhang mit dem Virus binnen 24 Stunden neue Höchstwerte (junge Welt)

In Russland ist die Zahl der registrierten Coronainfektionsfälle auf über zwei Millionen gestiegen. Die Gesundheitsbehörden meldeten am Donnerstag mit 23.610 Neuinfektionen und 463 Todesfällen im Zusammenhang mit dem Virus binnen 24 Stunden neue Höchstwerte. Allein in Moskau wurden knapp 6.500 neue Ansteckungsfälle nachgewiesen, die Hauptstadt ist die am stärksten betroffene Region in dem Land. Um die bestehenden Kliniken in der Hauptstadt zu entlasten, wurde nun der Eispalast im Stadtteil Krylatskoje in ein provisorisches Krankenhaus zur Behandlung von Covid-19-Patienten umgebaut. Auf der 400 Meter langen Eisschnellaufbahn der Sporthalle, die durch internationale Wettbewerbe bekannt ist, befinden sich über 1.300 mit Sauerstofftanks ausgestattete Betten. Mehr als 100 Ärzte und Pflegekräfte sind dort im Einsatz. (Reuters/jW)

