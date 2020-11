Möglicher Krieg gegen den Iran? Ist Pompeo der außenpolitische Kopf der offenen Verschwörung von US-Präsident Trump, eine Präsidentendiktatur zu errichten.

Washington drängt den Iran an einer ganzen Reihe von Fronten auf eine Weise, die die Vorbereitung und Provokation einer militärischen Konfrontation nahe legt. Dies beinhaltet nicht nur eskalierende Sanktionen und Luftangriffe Israels, sondern auch eine Reihe von Cyberangriffen und Sabotage, von denen die jüngste gegen die iranische Gasversorgung.

Letzte Woche wurde ein F-16-Jagdgeschwader von Deutschland zur Al-Dhafra Air Base in Abu Dhabi verlegt, und ein Flugzeugträger-Geschwader der US-Marine befindet sich weiterhin im Persischen Golf.

Gleichzeitig erklärt die US_Administration, dass der Tod eines einzigen US-Bürgers durch eine mit dem Iran verbundene Miliz den Casus Belli für einen US-Angriff liefern kann.



Der hochrangige US-Beamte, der der Washington Post kürzlich versicherte, dass es keine „bevorstehenden“ Pläne für einen Streik gegen die iranischen Nuklearanlagen gebe, fügte hinzu, dass US-Präsident Trump „außerordentlich energisch“ darauf bestanden habe, dass „wenn die Iraner US-Amerikaner töten, die Reaktion schnell und schnell sein wird. Und schmerzlich.“

Die geringste Provokation kann als Vorwand für den Beginn eines US-Krieges gegen den Iran bis zum 20. Januar, dem Tag der US-Amtseinführung, dienen. Der Iran hat geschworen, sich gegen einen solchen Angriff zu rächen.

Dies könnte Trump den Vorwand geben, die Machtübertragung aufzuheben und das Kriegsrecht durchzusetzen.

Trump hat eine Säuberung von Spitzenbeamten vorgenommen, beginnend mit dem ehemaligen Verteidigungsminister Mark Esper. der sich sowohl gegen einen Krieg gegen den Iran als auch gegen Trumps Versuch, sich auf das Aufstandsgesetz zu berufen und das US-Militär gegen Black Lives Matter Demonstrationen einzusetzen.

Die Befehlskette für die US-Spezialeinheiten wird nun von Ezra Cohen-Watnick, einer 34-jährigen rechtsextremen Ideologin übernommen.

