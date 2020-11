PETITION: Die Europäische Union muss das Ergebnis der 6D-Wahlen in Venezuela anerkennen

PETITION:

Am 6. Dezember 2020 sind die venezolanischen Bürgerinnen und Bürger gemäß ihrer Verfassung aufgerufen, neue Abgeordnete in die Nationalversammlung zu wählen.

Neben der Fülle der politischen Vorschläge (107 konkurrierende Parteien, 14.400 Kandidaten für die 277 Parlamentssitze) stellt diese Wahl vor allem einen demokratischen, legalen und friedlichen Ausweg aus der politischen und institutionellen Krise dar, die im Januar 2019 durch die Selbsternennung von Juan Guaidó zum „Interimspräsidenten“ Venezuelas ausgelöst wurde.

Im Laufe des Jahres 2020 haben die Diskussionen zwischen der Regierung und der Opposition, die entschlossen ist, auf den verfassungsmäßigen Weg zurückzukehren, zur Festlegung neuer Wahlgarantien geführt, die von allen an diesem Wahlprozess beteiligten politischen Strömungen einstimmig akzeptiert wurden.

Trotz ihrer wiederholten Aufrufe zum Dialog in Venezuela weigerte sich die Europäische Union, diesen neuen demokratischen Konsens zu akzeptieren. Und sie beschloss schließlich, die Einladung des venezolanischen Staates, Wahlbeobachter zu entsenden, um die gute Entwicklung der Prüfung zu gewährleisten, abzulehnen.

Dieser Widerspruch ist das Ergebnis des ständigen Drucks der US-Regierung, die sich in eine Operation vertieft hat, deren Priorität nicht die Achtung der Demokratie oder der Wahlprozesse ist, sondern der „Regimewechsel“, koste es, was es wolle. Diese Angleichung an die Politik der Washingtoner Falken ist ein ernsthaftes Zeichen für die Abkehr von einer unabhängigen Außenpolitik, die in zahlreichen Absichtserklärungen zum Ausdruck kam.

Wenn die Europäische Union wirklich entschlossen wäre, in einer Welt der Turbulenzen ein Vektor des Friedens zu sein, sollte sie den Weg der Gewalt und Konfrontation in Venezuela nicht unterstützen.

Wir fordern daher die Europäische Union auf, das Wahlergebnis vom 6. Dezember 2020 anzuerkennen und den demokratischen Willen der Venezolaner zu unterstützen.

Liste der Erstunterzeichner:

Rafael Correa, ehemaliger Präsident von Ecuador

Gleisi Hoffman, Vorsitzender der Arbeiterpartei Brasiliens

Jean-Luc Melenchon, La France Insoumise

Sandra Pereira, Mitglied des EU-Parlaments, Portugal

Ignacio Ramonet, Journalist, Schriftsteller, Frankreich

Alfred de Zayas, ehhm. Sonderberichtserstatter des UNO-Menschenrechtsrats, Schweiz

Maurizio Acerbo, National Secretary of Rifundazione Comunista, Italy

Katu Arconada, Political Scientist, Spain

Carlos Aznarez, journalist, Argentina

Frei Betto, theologian, writer, Brazil

Ginevra Bompiani, writer, Italy

Atilio Boron, Political Scientist, Argentina

Fernando Buen Abad, Academic, Mexico

Hernando Calvo Ospina, journalist, Colombia

Massimo Carlotto, writer, Italy

Stella Calloni, journalist, Argentina

Camille Chalmers, Economist, Haiti

Michel Collon, journalist, Belgium

Geraldina Colotti, journalist, Italy 🇮🇹

Piedad Cordoba, Human Rights Defender, Colombia

Javier Couso, former member of the European Parliament, Spain

Sevim Dagdelen, Member of Parliament, Die Linke, Germany

Victor Dedaj, LeGrandSoir.info, France

Diether Dehm, Member of Parliament, Die Linke, Germany

Salman El Herfi, Palestinian Ambassador in France

Paolo Ferrero, former Minister of the Republic, Italy

Eleonora Florenza, former member of the European Parliament, Italy

Heike Hänsel, Member of Parliament, Die Linke, Germany

Micheline Ladouceur, geographer, Canada

Florencia Lagos, journalist, Chile

Irene Leon, sociologist, Ecuador

Benedicte Liénard, filmmaker, Belgium

Gilberto Lopez, Professor-Researcher INAH, Mexico

Fabio Marcelli, Director of the Institute of International Legal Studies, Italy

Citto Maselli, filmmaker, Italy

Philip Mc Garry, RMT political officer, Scotland

Romain Migus, journalist, France

Gianni Mina, journalist, Italy

Maite Mola, Vice-President of the European Left Party, Spain

Juan Carlos Monedero, academic, Spain

Zaklin Nastic, Member of Parliament Die Linke, Germany

Alexander Neu, Member of Parliament, Die Linke, Germany

Angelo D’Orsi, Historian, Italy

Jean Ortiz, Academic, France

Moni Ovadia, actor, Italy

Jean François Parent, architect, France

Paolo Pietrangeli, filmmaker, Italy

Paulo Pimenta, Federal Deputy, Brazil

Victor Rios, historian, Spain

Milton Rondó, diplomate, Brésil

Eva-Maria Schreiber, Member of Parliament, Die Linke, Germany

Francisco Sierra, Academic, President ULEPICC, Spain

Bruno Sommer, co-founder Elciudadano.com, Chile

Azzedine Taïbi, mayor of Stains, France

Arantxa Tirado, political scientist, Spain

Alexander Ulrich, Member of Parliament, Die Linke, Germany

Vauro, cartoonist, Italy

Maxime Vivas, writer, France

Kathrin Vogler, Member of Parliament, Die Linke, Germany

Massimo Zuccheti, Lecturer in Nuclear Engineering, Italy

