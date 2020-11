Spekulationen über einen möglichen Krieg der USA gegen den Iran

Die Spekulationen über einen möglichen Angriffskrieg gegen den Iran nehmen zu.

In den USA als auch in Israels Geheimdienstkreisen wird laut über einen mögliche Hintergründe der Reise von US-Außenminister Mike Pompeo in den Mittleren Osten nachgedacht.

Nachdem Pompeo gegenüber Reportern von einem „reibungslosen Übergang zu einer zweiten Trump-Regierung“ gesprochen hatten. gab es Spekulationen in den israelischen Tageszeitungen, Haaretz und die Jerusalem Post über die Gefahr eines Krieges gegen den Iran.

Erst kürzlich war auch der frühere Iran-Contra-Beteiligte Abrams, Sonderbeauftragte der US-Regierung für Iran und Venezuela in Israel. Und US-General Mark Milley konferierte mit Aviv Kochavi, Stabschef der israelischen Armee.

Diese hochkarätigen US-israelischen Kontakte unmittelbar nach den US-Wahlen finden statt, während zugleich zahlreiche Spitzenbeamten im Pentagon ausgewechselt werden. Zuerst US-Verteidigungsminister Esper, ersetzt durch den Trump-Loyalist Christopher Miller.

Andere Trump-Loyalisten, für extreme anti-iranische Positionen bekannt, wurden platziert.

Vorsichtiger als die israelischen Zeitungen schrieb die New York Times: „Bisher gibt es keine Beweise dafür, dass diese neuen Kandidaten eine geheime Agenda für den Iran haben oder ihre Posten mit einem übernommen haben Aktionsplan in der Hand.“ Weiter hiess es aber: „Es ist nicht unmöglich, dass die Erschütterung eine volatile und gefährliche Phase voraussagt, die sogar offene oder verdeckte Operationen gegen Gegner wie den Iran umfasst.“

Trumps Entlassung von Esper ist ein Ergebnis der Ereignissen im Juni, als sich vom Präsidenten distanzierte, als dieser den Ausnahmezustand ausrufen wollte reguläre Truppen gegen die Demonstranten der Black Lives Matter Bewegung einsetzen wollte.

Mit einem Angriff auf den Iran, könnte Trump die öffentliche Meinung und politische Bedingungen für eine totale Machtübernahme schaffen.

Iranische Vergeltungsmaßnahmen wären das Ergebnis eines solchen Angriffs und würden weitere Gründe für eine Machtübernahme geben.

Was vom Biden-Team an Widerstand zu erwarten ist ungewiss.

Der ehemalige US-Admiral Stavridis erklärte in einem Interview mit dem Spiegel vor „der großen Gefahr in dieser Situation“.

Er unterstrich, dass Trump, „alle Optionen in seinen Händen hat.“ Weiter sagte er „Trump kann jede Art von Militäroperation anordnen, sogar einen Angriff mit Atomwaffen. Außerdem gibt es jetzt Leute an der Spitze, die keine Erfahrung haben und ihn nicht einmal von gefährlichen Ideen abhalten werden. Zum Beispiel könnte Trump eskalieren, indem die US-Marine die internationalen Gewässer vor China patrouilliert. Er kann sogar gezielte Militärschläge gegen seinen erklärten Erzfeind Iran anordnen. “

