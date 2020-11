Ganjaman: NEIN zum Infektionsschutzgesetz 3

Ich sage NEIN zu Rassismus, NEIN zu Faschismus, NEIN zu Antisemitismus, NEIN zu Sexismus, NEIN zu Homophobie, NEIN zu Krieg, NEIN zu physischer und psychischer Gewalt und NEIN zum Entwurf eines Dritten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite (IfSG)

#meinemeinung

#meinherzschlägtlinks

#keinplatzfürnazis

#solidarität

#keinfaschismus

#keinrassismus

#keinifsg3

#liebe

#zukunft

#alleswirdgut

#sein #klar #abgrenzen

#gemeinsam #solidarisch

#keineangst

JA zum Konsens, JA zur Liebe, JA zum Frieden, JA zur Vernunft, JA zur Besonnenheit und JA zur Zukunft

