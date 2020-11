Der wahre Wahlskandal in den USA: Wahlbetrug der Republikaner an Schwarzen und Jugendlichen (thegrayzone.com)

Der wahre Wahlskandal im Jahr 2020 ist ein von Republikanern geführter Wahldiebstahl. Unerwünschte Wähler werden vom Wählen abgehalten, eine Kampagne, die sich gegen schwarze und jugendliche Wähler in den wichtigsten

Der wahre Wahlskandal im Jahr 2020 ist ein von Republikanern geführter Wahldiebstahl. Unerwünschte Wähler werden vom Wählen abgehalten, eine Kampagne, die sich gegen schwarze und jugendliche Wähler in den wichtigsten Wahlkreisen richtet, wie es der Reporter Greg Palast erklärt.

Präsident Trump weigert sich, Joe Biden wegen unbegründeter Vorwürfe eines weit verbreiteten Wahlbetrugs den Wahlsieg zuzugestehen und ihm zu gratulieren. Der Investigativ-Journalist Greg Palast sagt, dass der wahre Wahlskandal im Jahr 2020 ein von Republikanern geführter Wahldiebstahl ist, der sich gegen schwarze und jugendliche Wähler in wichtigen Wahlkreisen, einschließlich Georgien, richtet, wo über die Kontrolle durch den Senat entschieden wird.

Gast : Greg Palast. Der erfahrene investigative Journalist und Autor mehrerer Bücher, darunter „The Best Democracy Money Can Buy“ und sein neuestes „How Trump Stole 2020“. http://www.GregPalast.com

