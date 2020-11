Corona-Massnahmen in Südkorea

Russland hat mit dem südkoreanischen Unternehmen GL Rapha die Herstellung von über 150 Millionen Dosen des Impfstoffs „Sputnik V” pro Jahr in Südkorea vereinbart.



Preise für den Impfstoff Sputnik V für den Verkauf im Ausland zwischen 4 bis 14 US-Dollar.

Geschätzte Impfstoffpreise ausländischer Pharmakonzerne

für Moderna 25-30 USD / pro Dosis,

für BioNTtech Pfizer Impfstoff ca. 19,50 USD



Der US-Impfstoff Moderna ist bei normaler Kühlschranktemperatur lagerbar . Man geht davon aus, dass es 30 Tage lang bei Temperaturen von 2 bis 8 Grad stabil bleibt. Bei minus 20 Grad Celsius bis zu sechs Monate lagerfähig. Bei Raumtemperatur bleibe der Impfstoff bis zu 12 Stunden stabil.

Der BioNTtech Pfizer Impfstoff soll voraussichtlich 19,50 USD kosten –

muss bei minus 70 Grad Celsius gelagert werden

Der russische Impfstoff Sputnik V liegt in 2 Varianten vor: einer gefrorenen Formulierung, die bei -18 Grad Celsius gelagert werden muss

und in einer gefriergetrockneten Formulierung die bei 2 bis 8° Celsius aufbewahrt werden kann.



Der russische Impfstoff Sputnik V soll auch in Indien, Brasilien, China und anderen Ländern hergestellt werden.

