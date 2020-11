Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat die Äußerungen der deutschen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) in Bezug auf Europas Sicherheitspolitik kritisiert. Kramp-Karrenbauer hatte zuvor die Idee einer strategischen Eigenständigkeit Europas in Zweifel gezogen.

