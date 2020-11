Schließen Sie sich am 17. November dem kanadischen Netzwerk für Kuba und unsere Verbündeten in der kubanischen Solidaritätsbewegung für unsere virtuelle Protestaktion an. Es wird eine Fortsetzung der koordinierten monatlichen Proteste gegen die US-Blockade sein, die seit 2015 am 17. jedes Monats in Vancouver, Ottawa und Montreal, Kanada und Kiew, Ukraine, stattfinden.

Klicken Sie hier, um sich zu registrieren.

