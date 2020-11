Gefängnisinsassen aus El Paso, Texas transportieren an #COVID19 Verstorbene in mobile Leichenhallen

Video von Gefängnisinsassen in El Paso, die angeheuert wurden, um Leichen von verstorbenen #COVID-19 Patienten in mobile Leichenhalle zu transportieren. Insassen tragen Zuchthauskleidung und bekommen 2 US-Dollar pro Stunde.

