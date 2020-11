Bijan Tavassoli: Corona-Situation in ganz Europa gerät völlig außer Kontrolle (PressTV)

Die Corona-Situation in ganz Europa gerät völlig außer Kontrolle und daran sind die europäischen Regierungen mit schuld. Es war ihr Versagen, die Atempause des Sommers zu nutzen um die von allen Experten erwartete zweite Welle zu verhindern. Statt einer Ausrottungsstrategie wie in China, Neuseeland, Vietnam und anderen Ländern, setzten die europäischen Regierungen auf die Sparflammenstrategie um die Profite der Konzerne zu retten. Damit haben sie nicht nur Tausende Menschenleben auf dem Gewissen sondern haben, sicher unbeabsichtigt, auch eine schwere Wirtschaftskrise ausgelöst. Dazu spreche ich bei Press TV

