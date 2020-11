Biden im Wahlkampf: „Wenn ich Präsident bin, sind Putins Tage der Tyrannei gezählt“

Joe Biden am 23. Oktober:



Leute, hört ihr? Wieder einmal versuchen Putin und die Russen, sich in unsere Wahlen einzumischen und zu entscheiden, wer Präsident sein wird. Dieses Mal stehe ich im Fokus der Aufmerksamkeit.



Denn Putin weiß: Wenn ich US-Präsident werde, sind die Tage seiner Tyrannei und der Einschüchterungsversuche gegenüber den USA und der osteuropäischen Staaten gezählt. Ich werde mich ihm entgegenstellen. Er ist ein Tyrann, so wie der Präsident (Trump). Und ich weiß, er will nicht, dass ich Präsident werde. Aber ich sage euch, wenn ich Präsident bin, werden sich die Dinge ändern. Herr Putin, das amerikanische Volk entscheidet die Wahlen, nicht Sie!



