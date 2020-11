Werden die Menschen in Peru Zeugen eines Parlamentsputsches?

https://peoplesdispatch.org/2020/11/13/is-peru-witnessing-a-parliamentary-coup/

Welche Kräfte stehen hinter der Amtsenthebung des peruanischen Präsidenten Martín Vizcarra nach einer schnellen und bizarren Sitzung des Kongresses? Wer profitiert davon? Warum sind Tausende auf die Straße gegangen, um zu protestieren?

Peruaner sind auf die Straße gegangen, um die Amtsenthebung und Entfernung von Martín Vizcarra aus dem Amt des Präsidenten am Montag, dem 9. November, abzulehnen. Nach einer vierstündigen Debatte auf dem peruanischen Kongress am Montagabend wurde Vizcarra mit 105 Mitgliedern des Kongresses angeklagt ihn wegen „moralischer Unfähigkeit“ wegen seiner angeblichen Beteiligung an Korruptionshandlungen zu entfernen. Die Amtsenthebung ist der Wendepunkt in einem Konflikt zwischen der Legislative und der Exekutive der peruanischen Regierung, der sich in den letzten zwei Jahren verschärft hatte.

Der Kongressvorsitzende Manuel Merino von der Mitte-Rechts-Volkspartei wurde am Dienstag als Präsident vereidigt. Merinos Partei war an der Spitze der Amtsenthebung gestanden.

Die Entscheidung löste eine Schockwelle in der peruanischen Gesellschaft aus und Hunderte gingen am Montagabend spontan auf die Straße. Am Dienstag forderten fortschrittliche Bewegungen und Organisationen ihre Mitglieder und Verbündeten auf, Proteste in Städten im ganzen Land zu veranstalten, und am Donnerstag gingen sie weiter. Die massiven Proteste wurden heftig unterdrückt. Die Polizei hat Dutzende festgenommen und Demonstranten mit Tränengas- und Wasserwerfertanks angegriffen. Während der Proteste am Donnerstag wurden Journalisten von AFP, El Comercio und anderen Verkaufsstellen durch Pellets und Tränengaskanister verletzt .

„Am Montag waren wir Hunderte von Menschen auf der Straße, und am Dienstag waren wir Tausende, die gegen einen Staatsstreich mobilisierten“, sagte Lucía Alvites, ein Mitglied der peruanischen Volksbewegung La Junta und ein Pre -Kandidat für den Kongress mit der New Peru verließ die politische Partei.

Die Situation in Peru und die tiefe Ablehnung der Amtsenthebung durch das Volk können für einige verwirrend sein. Martín Vizcarra ist weit entfernt von einem fortschrittlichen Führer und vertritt nicht die Interessen der Arbeiterklasse und der fortschrittlichen Bewegungen. Warum lehnen Tausende auf der Straße seine Amtsenthebung ab und nennen sie sogar einen Staatsstreich?

Alvites erklärte, dass es bei den weit verbreiteten Protesten darum geht, was die Amtsenthebung impliziert und was über die Entfernung von Vizcarra hinaus erreicht werden soll. „Die massive Ablehnung durch das Volk hat mit der Entartung der traditionellen politischen Klasse zu tun, die vor allem vom Kongress vertreten wird“, sagte Alvites. „Die Menschen lehnen diese korrupte und verrottende politische Klasse und dieses politische System ab, das veraltet und den Interessen der Großunternehmer untergeordnet ist“, erläuterte sie.

Für sie vertreten oder arbeiten die 130 Kongressmitglieder mit einigen Ausnahmen nicht im Interesse des Volkes. Peru hat über 930.000 Fälle von COVID-19 (das 12. am schlimmsten betroffene Land) registriert und eine der höchsten Sterblichkeitsraten der Welt (über 35.000 Todesfälle). Die schwere Krise im Bereich der öffentlichen Gesundheit hat auch einen wirtschaftlichen Notfall ausgelöst. Die Mehrheit der Menschen ist besorgt über grundlegende Überlebensfragen wie Essen, über die Runden kommen und Miete zahlen. Die Mitglieder des Kongresses haben sich jedoch nicht zusammengeschlossen, um diese dringenden Probleme anzugehen, sondern sich auf die Amtsenthebungs- und Abschiebungsmaßnahmen konzentriert und in einem bereits instabilen Moment Krise und Chaos ausgelöst.

Korruption und die Ablehnung von Korruption stehen seit einigen Jahren im Zentrum der peruanischen Politik. Nach der Amtsenthebung und dem Rücktritt von Pedro Pablo Kuzcinksy im Jahr 2018 wegen einer Reihe von Korruptionsvorwürfen schwor der damalige Vizepräsident Vizcarra, der im März 2018 die Präsidentschaft übernahm, den Kampf gegen die Korruption zu verdoppeln.

Ironischerweise waren es erneut Korruptionsvorwürfe gegen Vizcarra (die vom peruanischen Generalstaatsanwalt untersucht werden), die die Motivation für den Amtsenthebungsantrag darstellten, der von einer Gruppe von Senatoren der rechtsgerichteten Parteien Popular Action, Alliance for Progress, Popular Force unterstützt wurde , und andere. Soziale Bewegungen haben erklärt, dass sie zwar Korruption nicht dulden oder Vizcarra nicht unterstützen, aber der Ansicht sind, dass die Korruptionsvorwürfe vom Gericht hätten gelöst werden müssen und nicht in der hastigen Anhörung zur Amtsenthebung.

Darüber hinaus behaupten viele, dass die Entfernung von Vizcarra tatsächlich ein Schritt war, um die Kongressmitglieder vor einer Überprüfung der Korruptionsvorwürfe zu schützen, mit denen sie selbst konfrontiert sind. Alvites sagte, dass „mehr als 60 der 130 Kongressmitglieder beschuldigt werden und in Korruptionsfälle verwickelt sind.“ Die Mitglieder des Kongresses genießen jedoch parlamentarische Immunität. Vizcarra hatte versucht, das zu ändern.

Im Juli war ein neuer Kampf zwischen Exekutive und Legislative um eine vorgeschlagene Verfassungsreform zur Beendigung der parlamentarischen Immunität ausgebrochen. Die Reform wurde von Vizcarra als Teil seines Gelübdes zur Bekämpfung der Korruption zum Kongress gebracht. Die Maßnahme wurde am 4. Juli vom Kongress rasch abgelehnt. Anschließend kündigte Vizcarra an, dass er die vorgeschlagene Reform während der allgemeinen Wahlen im April 2021 zu einem Referendum bringen werde, damit das Volk entscheiden könne, ob sich die Kongressmitglieder dem stellen müssen oder nicht Justiz für Verbrechen, die während ihres Mandats begangen wurden. Er schlug auch vor, ein Verbot der politischen Beteiligung für diejenigen einzuführen, die wegen Verbrechen mit mehr als vier Jahren Haft verurteilt wurden.

Der Kongress antwortete mit einem Gegenvorschlag. Dies beinhaltete die Beendigung der Immunität für hochrangige Beamte der Exekutive und des Verfassungsgerichts sowie die Änderung von Elementen der parlamentarischen Immunität. Sogar diese „Konzession“ war mit dem Vorbehalt verbunden, dass sie einer zweiten Genehmigungsrunde unterzogen werden musste.

Im September drängten Kongressmitglieder den ersten Amtsenthebungsantrag gegen Vizcarra, der genehmigt wurde, aber der Versuch, ihn aus dem Amt zu entfernen, schlug fehl.

Für die Volksführer und Vorkandidaten Alvites wurden diese rechtlichen Manöver des Kongresses mit dem Ziel durchgeführt, ihre parlamentarische Immunität aufrechtzuerhalten. „Sie wollen sich schützen können, damit sie kein Gerichtsverfahren durchlaufen und sich dem Justizsystem stellen müssen“, sagte sie.

Neben den Versuchen, Korruptionsuntersuchungen und Strafen abzuwehren, war der Schritt auch durch die bevorstehenden Wahlen in Peru motiviert, behaupten Alviten und andere linke, fortschrittliche Führer in Peru. „Wir sind fünf Monate von den allgemeinen Wahlen entfernt, und diese Gruppen, die die Amtsenthebung unterstützt haben, haben keine guten Chancen bei den bevorstehenden Wahlen und haben sich opportunistisch selbst die Verantwortung für die Führung des Landes übertragen“, kommentierte sie.

Sie merkte an, dass dies ein Versuch sein könnte, sich besser als Kandidaten zu positionieren. Alternativ könnten sie die Exekutivbehörde nutzen, um Wahlen zu verschieben, wobei die COVID-19-Pandemie und die politischen Unruhen als Entschuldigung herangezogen werden.

Alvites schloss daraus: „Was sie in der Praxis tun, ist, den Willen der Menschen zu biegen, weil sie wissen, dass sie keine Anziehungskraft auf die Bürger haben. Das peruanische Volk glaubt ihnen nicht. Sie wollen, dass sie alle gehen, und deshalb marschieren wir. “

Die Alvites-Partei New Peru ist Teil der Allianz Together for Peru und wird von Verónika Mendoza geführt. Sie fordern seit Monaten die „Neugründung“ des Landes. Dieser Aufruf wurde angesichts der jüngsten Ereignisse nur verstärkt. Sie glauben, dass es wichtig ist, die Strukturen und Institutionen des Landes grundlegend zu überdenken und wieder aufzubauen, um einen Staat zu schaffen, der für die Menschen arbeitet und ihre Interessen fördert. Ein Teil des Neugründungsprozesses beinhaltet die Ausarbeitung einer neuen Verfassung. Dies steht im Einklang mit ähnlichen Schritten, die fortschrittliche Regierungen in der gesamten Region im Rahmen ihrer jeweiligen Projekte zum Wiederaufbau ihrer im 19. Jahrhundert als bürgerliche Demokratien „gegründeten“ Nationen unternommen haben.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related