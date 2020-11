Die USA tun ihr Bestes, um China aus Lateinamerika auszuschließen – Von Vivajay Prashad

Regionalregierungen von rechts und links sehen die Belt and Road-Initiative als lukrativ und frei von politischen Eingriffen

Am 20. August 2018 kündigte der linke Präsident von El Salvador, Salvador Sánchez Cerén , im nationalen Fernsehen an, dass sein Land seine Beziehungen zu Taiwan abbrechen und die Volksrepublik China anerkennen werde. Dies stehe im Einklang mit dem Völkerrecht, sagte Sánchez Cerén, und es würde „große Vorteile für unser Land“ bringen.

Nicht lange danach kündigte US-Senator Marco Rubio auf Twitter an , dass dieser Schritt „der Beziehung zu den USA, einschließlich ihrer Rolle in #AllianceforProsperity, echten Schaden zufügen wird“.

Zuvor hatten sowohl die Dominikanische Republik als auch Panama die Verschiebung vorgenommen, aber Rubio sagte, El Salvador werde besonders bestraft, weil es von der linken Nationalen Befreiungsfront Farabundo Martí (FMLN) regiert werde. Rubio schien es nicht wichtig zu sein, dass sein eigenes Land, die Vereinigten Staaten, 1979 seine Verbindungen von Taiwan nach China verlagert hatte.

Die „Alliance for Prosperity“, Rubios Hashtag, bezog sich auf den Deal des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama mit mehreren zentralamerikanischen Ländern, um im Austausch für eine verstärkte Polizei und die Verhinderung des Transits von Migranten in die Vereinigten Staaten bescheidene Entwicklungshilfe zu leisten; Dies war Grenzschutz als Entwicklungshilfe verkleidet.

Rubios Drohungen waren belanglos; Es war zu wenig Geld und der Preis, den die Bevölkerung Mittelamerikas zahlte, zu hoch.

Im November 2018 ging Sánchez Cerén nach Peking, wo er den chinesischen Präsidenten Xi Jinping traf. Die Handelsbeziehungen standen im Mittelpunkt der Diskussion , einschließlich der Ermutigung von El Salvador, sich an Chinas wachsender Belt and Road-Initiative zu beteiligen.

Ein Jahr später, im Dezember 2019, traf Sánchez Ceréns Nachfolger Nayib Bukele in Peking ein, um die Beziehungen zwischen El Salvador und China sowie den Wunsch seiner Mitte-Rechts-Regierung nach Entwicklung von Gürtel- und Straßenprojekten zu bekräftigen .

Es schien keine Rolle zu spielen, ob der Präsident von El Salvador von rechts oder von links war; beide waren bestrebt, die Bedeutung der Rolle Chinas in der Region anzuerkennen, und beide waren bereit, – wie Rubio es ausdrückte – ihre Beziehung zu den Vereinigten Staaten zu „schädigen“.

Als die Nachricht von den chinesischen Deals bekannt gegeben wurde, wurde Bukele dafür kritisiert, dass er El Salvador in eine „Schuldenfalle“ gebracht hatte. Er antwortete ganz bestimmt auf Twitter. „Welchen Teil von ’nicht erstattungsfähig‘ verstehen Sie nicht?“ und bezog sich auf die Tatsache, dass China El Salvador Zuschüsse und keine Kredite gewährte.

América Crece

Aber das Spiel war noch nicht vorbei. Am 30. Januar 2020 stand Bukele neben Adam Boehler, dem Leiter der US International Development Finance Corporation (DFC), um eine Vereinbarung zur Umsetzung von „América Crece“ in seinem Land zu unterzeichnen.

Auf dem Rückweg von China nach El Salvador im Dezember hielt Bukele in Tokio an, wo der damalige Premierminister Shinzo Abe ihn warnte , chinesischen Unternehmen nicht zu erlauben, in den Hafen von La Unión zu investieren. Chinas Xuan Hoa Investment Company im asiatisch-pazifischen Raum hatte Gespräche geführt, um eine beträchtliche Menge Geld in den Hafen zu investieren.

Die US-Regierung hatte prarch sich dagegen aus, und jetzt Abe flüsterte die Warnung der USA in Bukele Ohr. Die Kälte der Spannungen zwischen Washington und Peking stoppte Bukeles Hand; Es war unvermeidlich, dass er versuchen würde, die Vereinigten Staaten so weit wie möglich zu besänftigen, ohne mit China zu brechen.

Das verwendete Instrument ist América Crece oder „Growth in the Americas“, ein US-Projekt, das 2018 gestartet wurde. Die USA sagen, China sei bei seinen Geschäften nicht transparent, aber es seien fast keine Informationen über América Crece (und den US-Bundesstaat) verfügbar Abteilung und DFC reagierten nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren.

In einer FAQ auf der Website des US-Außenministeriums heißt es, dass das Programm „privatwirtschaftliche Investitionen in die Infrastruktur in Lateinamerika und der Karibik katalysieren soll“. Die US-Regierung wird US-amerikanischen (und zumindest in einem Fall israelischen ) Unternehmen Türen öffnen .

Im Oktober 2018 verabschiedete der US-Kongress das BUILD-Gesetz (Better Utilization of Investment Leading to Development), das die Overseas Private Investment Corporation und die Development Credit Authority in den DFC einbezog. US-Präsident Donald Trump setzte Boehler – Jared Kushners ehemaligen Mitbewohner – als Chef ein.

Das Budget für die Agentur beträgt 60 Milliarden US-Dollar. In diesem September erarbeitete ein überparteilicher Konsens das Gesetz über Arbeit, wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, Allianzen, Demokratie und Sicherheit (America LEADS), um chinesische Investitionen zu untergraben. Sowohl Demokraten als auch Republikaner bekennen sich zu dieser Anti-China-Agenda.

Eines der wichtigsten DFC-Projekte in El Salvador ist der Bau einer Erdgasanlage in Acajutla, die dem US-amerikanischen Energieunternehmen Invenergy und seiner salvadorianischen Tochtergesellschaft Energía del Pacífico gehört. US-Botschafter Ronald Johnson sagte, der DFC werde das Projekt finanzieren (es geht um ungefähr 1 Milliarde US-Dollar Umsatzvlumen).

In El Salvador wurden Augenbrauen hochgezogen, weil die Auswirkungen auf die Umwelt sowie die Unterwasserpipeline auf das Meeresleben und den Lebensraum an der Küste nicht berücksichtigt wurden.

Hässlichkeit von América Crece

América Crece-Mittel wurden für den Bau des Wasserkraftwerks Jilamito über die Grenze in Honduras zugesagt. Am 13. August schrieben der US-Vertreter Ilhan Omar und 27 weitere Vertreter einen Brief an Boehler, in dem sie darauf hinwiesen, dass das Projekt „seit seiner Ankündigung auf eine anhaltende Kampagne der betroffenen betroffenen Gemeinden gestoßen ist“.

Ein Anwalt der Gemeinden, Carlos Hernández, wurde im April 2018 nach den Anschlägen , bei denen der Aktivist Ramón Fiallos im Januar 2018 getötet wurde, ebenfalls ermordet .

Ende Juli 2020 betraten bewaffnete Männer das Haus von Sneider Centeno in Triunfo de la Cruz und entführten ihn. Sie taten dasselbe mit drei anderen Führern der Garífuna-Gemeinde.

Die Mitglieder des US-Kongresses schrieben, dass der DFC Geschäfte mit dem honduranischen Präsidenten Juan Orlando Hernández abschneide , der „eine Aufzeichnung hat, die grobe Menschenrechtsverletzungen, glaubwürdige Anschuldigungen wegen Wahlbetrugs, tiefe Verbindungen zu Drogenhandel und organisierter Kriminalität sowie Korruption umfasst. ”

América Crece ist hässlich.

1 Billion US-Dollar gegenüber 60 Milliarden US-Dollar

Die USA haben dem DFC 60 Milliarden US-Dollar zugesagt. In der Zwischenzeit plant China, mindestens 1 Billion US-Dollar für die Belt and Road-Initiative auszugeben. Ein Teil des chinesischen Geldes kommt, wie Bukele schrieb, als er Peking verließ, als Zuschuss.

All das ärgert Washington. David Malpass, US-Unterstaatssekretär für internationale Angelegenheiten, sagte im Februar 2018, dass die USA vor einer ernsthaften Herausforderung durch „Chinas Nichtmarktaktivitäten“ stünden.

China investiert und gewährt Zuschüsse, sagte Malpass, ohne darauf zu bestehen, dass die Empfängerländer ihre „makroökonomische Politik“ „verbessern“; Mit anderen Worten, China macht es sich nicht zur Gewohnheit, Bedingungen für die Kredite festzulegen, um beispielsweise das Arbeitsrecht zu untergraben oder die Subventionen für Gesundheit und Bildung zu kürzen (wie es der Internationale Währungsfonds und das US-Finanzministerium häufig tun). China privilegiert auch nicht den privaten Sektor. Dies sind die „nicht marktbezogenen Aktivitäten“.

In einem kürzlich erschienenen Artikel schrieb Professor Sun Hongbo von der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften, dass die US-Regierung „die lateinamerikanischen Länder unter Druck setzt, mit der globalen politischen Agenda der USA zusammenzuarbeiten“, so dass diese Länder – wie El Salvador – dies getan hätten zwischen Peking und Washington zu wählen. Kein solcher Druck kommt aus China, schrieb Sun.

Diese Ansicht findet sich in den Hauptstädten Lateinamerikas und der Karibik wieder. Sie stehen unter dem Druck Washingtons, die Beziehungen zu China zu brechen, was für die meisten Länder abscheulich ist, wie es für El Salvadors Bukele der Fall war.

Dieser Artikel wurde von Globetrotter produziert und der Asia Times zur Verfügung gestellt.

