Die Sanktionen gegen Venezuela werden unter Biden fortgesetzt – von Vijay Prashad

Im Juni sandte Joe Biden, der im Januar 2021 US-Präsident sein wird, einen Tweet , in dem Venezuelas Präsident Nicolás Maduro – und andere – als „Schläger und Diktatoren“ bezeichnet wurden.

Maduro gewann zwei Wahlen, um sein Amt zu bekleiden – 2013 und 2018. 2018 gewann Maduro 67,8% der Stimmen und verlor ein Drittel der Stimmen an Henri Falcón und Javier Bertucci, zwei Vertreter der Opposition. Die Wahlbeteiligung für diese Wahl wurde von einer Opposition sabotiert, die zu dieser Zeit den Anweisungen von Washington DC gefolgt war, den politischen Prozess in Venezuela zu delegitimieren.

Die USA haben einen Staatsstreich im Namen der Demokratie gefördert, anstatt anzuerkennen, dass ihre Verbündeten einfach nicht die Fähigkeit aufgebaut haben, die Präsidentschaft an der Wahlurne zu gewinnen.

Die Vereinigten Staaten – unter republikanischer und demokratischer Regierung – haben seit dem Wahlsieg von Hugo Chávez im Jahr 1998 versucht, die Regierungen in Venezuela mit antidemokratischen Mitteln zu stürzen. Im Januar 2019 berichtete Idriss Jazairy, UN-Sonderberichterstatter über die Auswirkungen von Sanktionen , sagte , er sei „besorgt Berichte zu hören , dass diese Sanktionen auf eine Änderung der Regierung von Venezuela gerichtet sind.“

Dies, sagte Botschafter Jazairy, „verstößt gegen alle Normen des Völkerrechts.“ Nichts davon scheint Biden von Bedeutung zu sein, dessen lockere Sprache Trumps schlechtere Formulierung widerspiegelt: „Scheißländer“.

Die Vereinten Nationen haben gefordert, dass alle Sanktionen während dieser Krise aufgehoben werden. Diese Sanktionen, so die UNO, „töten tatsächlich Menschen und berauben sie der Grundrechte, einschließlich der Rechte auf Gesundheit, Nahrung und auf das Leben selbst.“

Und es gibt alle Anzeichen dafür, dass eine Biden-Regierung die Strafsanktionen gegen Venezuela aufrechterhalten und das Land während der Pandemie ersticken wird.

Präsident Maduro hingegen gratulierte Biden im Fernsehen und sagte dann , seine Regierung hoffe, „wieder anständige, aufrichtige und direkte Dialogkanäle mit einer Biden-Regierung aufzunehmen“. Es könnte eine gute Idee für Biden sein, Maduro auf sein Angebot anzusprechen und Gespräche zu führen, um die US-Politik zum Sturz der Regierung in Venezuela einzustellen.

Es ist das einzig Anständige.

Vijay Prashad

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related