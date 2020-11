DETROIT, FOX 2 TV Bericht über den Fall von Darnell Summers: „Seit 1968 wurde die Mordanklage zweimal fallen gelassen, aber die Staatspolizei belästigt ihn immer noch“

Hier der TV-Beitrag von FOX 2 Detroit

https://www.fox2detroit.com/video/870815

Transkript deutsch:



„Ich habe das alles schon 1969 durchgemacht, der Fall wurde unbeschadet abgewiesen und ich finde es empörend“, sagte Darnell Summers 1984. 1984 war Darnell Summers erneut angeklagt worden, und diese wurden im Zusammenhang mit der Ermordung des Detektivs der Staatspolizei von Michigan, Robert Gonser, erneut fallen gelassen . Es geschah 1968 in Inkster . „Die Staatspolizisten wurden von Passagieren in einem anderen Auto beschossen, und anscheinend wurde eine Hochleistungswaffe eingesetzt“, sagte damals ein Polizeichef. „Ich habe heute einen Haftbefehl gegen Darnell Summers empfohlen“, sagte William Cahalan, Staatsanwalt von Wayne County. Summers, ein in Inkster ansässiger Vietnam-Veteran und Antikriegsaktivist, wurde wegen Gonsers Mordes angeklagt. Aber 1969 und erneut 1984 wurden die Anklagen fallen gelassen. Der Staatsanwalt sagte, es gebe „keine sachliche, rechtliche oder ethische Rechtfertigung für die Fortsetzung dieses Falles“. „Sie wollten diesen Fall sehr dringend, aber sie hatten nie eine Chance, weil sie nie einen Fall hatten, außer den politischen Motiven, Darnell zu belästigen“, sagte sein Verteidiger 1984. Jetzt, 52 Jahre nach dem Mord, sagt Summers, der immer noch ein Aktivist ist, dass die Belästigung durch die Michigan State Police weitergeht. „Zweiundfünfzig Jahre, 52 Jahre meines Lebens“, sagte Summers. „Ihre eigenen Zeugen widerriefen ihr Zeugnis und sagten, dass das Zeugnis von der Polizei verfasst wurde.“ Summers, der in Deutschland lebt, dreht in der Stadt einen Dokumentarfilm. Im Oktober sagte er, die Michigan State Police habe sein Fahrzeug mit einem Durchsuchungsbefehl bewaffnet angehalten. Sie nahmen DNA aus seinen Mund ab und beschlagnahmten sein Handy. Er sagt, sie haben auch seine Familie und Freunde verhört. „Ich habe keinen Zweifel daran, dass ich der einzige Verdächtige für sie bin“, sagte Summers. „Es ist 52 Jahre her, seit dieser Fall über Darnell Summers ‚Kopf hängt – das ist empörend“, sagte Unterstützer Mark Sheppard. Unterstützer sagen, dass der Fall gegen die Sommer immer politisch motiviert war, weil der Polizist Gonser Teil zu einer Einheit gehörte, die zu dieser Zeit Darnell Summers und andere Aktivisten überwachte. „Wir stehen zu 100 Prozent hinter Ihnen, Darnell, und wir werden da sein, um Ihnen jede Unterstützung zu geben, die benötigt wird“, sagte David Cripps, National Lawyers Guild. Anwälte und andere Unterstützer fordern, dass der Fall mit Vorurteilen abgewiesen wird – was bedeutet, dass Darnell nicht erneut angeklagt werden kann. Laut der Staatspolizei bleibt Summers ein Verdächtiger bei der Ermordung des Polizisten Robert Gonser.

weitere Infos:

Textformat des Format des FOX TV Beitrags:

https://www.fox2detroit.com/news/he-had-murder-charge-dropped-twice-since-1968-but-says-state-police-are-still-harassing-him



Detroit: Erfolgreiche Pressekonferenz der Kampagne „Keep Darnell Free“

https://cooptv.wordpress.com/2020/11/14/detroit-erfolgreiche-pressekonferenz-der-kampagne-keep-darnell-free/

Keep Darnell Free Kampagne für den Antikriegsaktivisten u. Filmemacher Darnell Summers

https://cooptv.wordpress.com/2020/11/13/darnell/

Fall des in Berlin lebenden Vietnam-Veteranen und Antikriegs-Aktivisten Darnell Summers.

https://cooptv.wordpress.com/2020/11/08/detroit-black-lives-matter-darnell-summers/

