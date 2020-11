Detroit: Erfolgreiche Pressekonferenz der Kampagne „Keep Darnell Free“

Wir danken allen, die heute an der Pressekonferenz der Kampagne

Keep Darnell Free teilgenommen oder dazu beigetragen haben.

Die Pressekonferenz war ein wichtiges Zusammentreffen von Aktivisten verschiedener Generationen, Nationalitäten und politischer Gesichtspunkte, um gemeinsam mit Darnell die Drohung weiterer Anklagen gegen ihn zu fordern. Diese gemeinsame Anstrengung ist nicht nur für Darnell wichtig, sondern auch für die Stärkung der Bewegung des Volkes gegen unsere gemeinsamen Feinde und für eine freiheitliche Zukunft für die Menschheit.

Die Transkripte der Reden werden in Kürze auf der Facebook Seite veröffentlicht und zusammen mit den schriftlichen Aussagen auf der Seite https://Facebook.com/ KeepDarnellFree veröffentlicht.

Dank der Genossen von Detroit Will Breathe gibt es ein Video des Livestreams, den man hier sehen kann: https://m.facebook.com/story. php? story_fbid = 1294959897527073 & id = 107546470989707



Das Video wurde von Antikriegtv2 in Deutschland übernommen und ist hier zu sehen: https://youtu.be/6Tb3DNI7jpA





Foto: Rene Lichtman

—

Keep Darnell Free! DefendDarnell@gmail.com

313-247-8960

https://www.facebook.com/KeepDarnellFree

