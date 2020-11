COVID-19 in 15 Minuten erkennen. Neues medizinischer Gerät

Ein kleines Gerät eines in Shanghai ansässigen Herstellers medizinischer Geräte ist in der Lage COVID-19 in 15 Minuten erkennen. Das Gerät ist auf der laufenden China International Import Expo in Shanghai im Bereich Public Health and Epidemic Prevention zu sehen.



Laut Xu Hao, Präsident des Verwaltungsrates des Unternehmens XLEMENT, kann das Gerät das S-Protein des Virus nachweisen.

