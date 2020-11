Am kommenden Mittwoch, den 18. November wird im Bundestag die Neu­fassung des Infektionsschutzgesetzes zur Abstimmung vorgelegt. Danach muss es allerdings auch noch im Bundesrat angenommen werden.

Der Gesetzesentwurf wird äussert kontrovers diskutiert.

Hier die Position der Partei DIE LINKE:

Die Partei DIE LINKE fordert die Bundesregierung unter anderem auf dem Bundestag eine Strategie zur Beschlussfassung vorzulegen, die unterschiedliche Szenarien der epidemischen Entwicklung beinhaltet und klare epidemiologische Zielwerte als Maßgabe für Verordnungen für Bundes- und Landesregierungen definiert. Das betreffe vor allem grundrechtlich eingreifende Maßnahmen, die Festlegung von möglichst bundeseinheitlichen Zielparametern in der Pandemiebekämpfung und die Bedingungen für das Inkraft- und das Außerkrafttreten von Maßnahmen.

Zugleich solle die Regierung einen Gesetzentwurf vorlegen, der die Verordnungsermächtigungen des Gesundheitsministeriums aufgrund der „epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ so reduziert, dass keine Abweichungen und Ausnahmen von Gesetzen mehr möglich sind. Auch müsse sichergestellt werden, dass Verordnungen mit besonderer Eingriffstiefe die gegebenenfalls auch nachträgliche Bestätigung des Bundestages benötigen. In den Absprachen mit den Regierungen der Länder solle die Bundesregierung auf entsprechende Regelungen in den Ländern hinwirken. So ermögliche Artikel 80 Absatz 4 des Grundgesetzes den Ländern, einer bundesrechtlichen Verordnungsermächtigung auch durch Landesgesetz nachzukommen.

Hier der komplette Antrag der Partei DIE LINKE:

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/239/1923942.pdf

