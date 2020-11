Gesundheitsminister Jens Spahn: Bei weiterer Zuspitzung der Corona-Krise müssen notfalls auch positiv auf das Virus getestete Mitarbeiter von Kliniken oder Pflegeheimen weiterarbeiten

„Wenn … wegen Isolation und Quarantänemaßnahmen so viele dann gar nicht mehr da sind, im Krankenhaus, in der Arztpraxis, in der Pflegeeinrichtung, dass die Versorgung zusammenbricht, muss man schauen, was ist neben der bestmöglichen Lösung die zweitbeste“, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn



„Rückfallrückfallposition“ wäre die „positiv Getesteten mit ganz besonderen Schutzvorkehrungen auch arbeiten zu lassen“.

