Während sechs Wochen intensiver Kämpfe zwischen armenischen und aserbaidschanischen Streitkräften, die am 27. September wegen des umstrittenen Gebiet Berg-Karabach ausbrachen, kamen schätzungsweise bis zu 5.000 Menschen ums Leben. Bis zu 100.000 Zivilisten wurden vertrieben. Der Waffenstillstand, den Russland diese Woche vermittelt hat, muss begrüßt werden, weil dadurch eine weitere Eskalation und Leiden zu verhindert werden konnten, die möglicherweise einen noch größeren Krieg im Kaukasus bedeuten hätten.

Der Waffenstillstand in dieser Woche ist der vierte Versuch, in den letzten 44 Tagen eine Einstellung der Kämpfe herbeizuführen. Der jüngste Waffenstillstand, der am Dienstag in Kraft getreten ist, scheint jedoch zu gelten, da beide Seiten sich in der Öffentlichkeit fester zur Einhaltung des Abkommens verpflichtet haben. Eine gemeinsame Erklärung wurde veröffentlicht unterstützt vom armenischen Premierminister Nikol Pashinyan und dem aserbaidschanischen Präsident Ilham Alijew zusammen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Entscheidend ist auch, dass die Türkei zugestimmt hat, die Einstellung der Kämpfe zu unterstützen. Ankaras Lieferung modernster Waffen an Aserbaidschan hatte Baku im Konflikt um die Enklave Berg-Karabach einen entscheidenden Vorteil gegenüber den armenischen Streitkräften verschafft.

Die Enklave ist international als Teil des Staatsgebiets Aserbaidschans anerkannt, wird jedoch seit dem Zerfall der Sowjetunion 1991 von ethnischen Armeniern regiert. In einem Krieg 1992-94 starben 30.000 Menschen und die territoriale Kontrolle wurde von armenischer Seite ausgeweitet. Ein Großteil dieser früheren territorialen Errungenschaften wurde von Aserbaidschan im jüngsten Konflikt zurückerobert. Die Armenier behalten jedoch weiterhin die Regierung der Hauptstadt Stepanakert in der selbsterklärten Republik Berg-Karabach. Die international nicht anerkannte Republik ist auch als Artsakh bekannt und mit der Republik Armenien verbunden. Die Artsakh-Führung hat dem Waffenstillstand zugestimmt.

Der Waffenstillstand wird mit dem Einsatz von 2.000 russischen Friedenstruppen umgesetzt, die diese Woche eingetroffen sind und die Kontaktlinie in Berg-Karabach und einen Korridor patrouillieren werden, der das Gebiet mit Armenien verbindet. Die Friedenssicherungsvereinbarung soll auf erneuerbarer Basis fünf Jahre lang gültig sein, um den Konfliktparteien Zeit zu geben, eine endgültige Einigung über den Status von Berg-Karabach auszuhandeln.

Die armenische Seite hatte keine andere Wahl, als den Waffenstillstand zu akzeptieren. Aus militärischer Sicht lief es Gefahr das gesamte umstrittene Gebiet zu verlieren. Die Verluste drohten noch größer zu sein, wenn der Krieg weitergegangen wäre. Darüber hinaus gefährdete der Konflikt die gesamte Kaukasusregion, wenn Armenien und Aserbaidschan zu direkten Feindseligkeiten zwischen den beiden Nationen geraten wären. Russland hätte aufgrund eines Verteidigungspakts mit der Republik Armenien in einen Krieg mit dem NATO-Mitglied Türkei gezogen werden können, das Aserbaidschan unterstützt, mit dem es die türkische Ethnizität teilt.

Es war daher unbedingt erforderlich, den Abstieg in Richtung eines katastrophalen Krieges zu stoppen. Die russische Diplomatie hat einen entscheidenden Ausweg aus den Feindseligkeiten gefunden.

Moskau unterhält freundschaftliche Beziehungen zu Armenien und Aserbaidschan. Es liegt daher im Interesse Russlands, den Frieden unter seinen südlichen Nachbarn aufrechtzuerhalten. Man fragt sich, ob es eine verborgene Agenda ausländischer Mächte gab, um diesen Konflikt im Kaukasus wieder in Gang zu bringen. Der Einsatz von Söldnern aus Syrien und Libyen zur Unterstützung Aserbaidschans durch die Türkei hatte das Potenzial für eine gefährliche Eskalation. Aserbaidschan grenzt im Südwesten Russlands an Dagestan und Tschetschenien, wo Moskau Ende der neunziger Jahre einen Krieg gegen islamistische Extremisten führte. Es ist bemerkenswert, wie abwesend die Vereinigten Staaten und Europas bei der Lösung der Krise waren.

Die Situation bleibt gefährlich. Aber wenn russische Friedenstruppen die Kombattanten trennen, hat der Frieden eine große Chance, dass diese Art der Diplomatie funktioniert. Es wird nicht einfach zu verhandeln sein. Unter den Bedingungen des Waffenstillstands ist die armenische Seite verpflichtet, Gebiete von Berg-Karabach an Aserbaidschan abzutreten, die sie seit dem Krieg von 1992 bis 1994 fast ein Vierteljahrhundert lang kontrolliert hatte.

In Armenien gibt es erbitterte Vorwürfe wegen des Waffenstillstandsabkommens. Demonstranten, die es als „ausverkaufte“ gestürmte Regierungsgebäude in Eriwan kritisierten, forderten den Rücktritt von Ministerpräsident Nikol Pashinyan. Kritiker weisen auch darauf hin, dass Pashinyan seit seiner Machtübernahme im Jahr 2018 eine abenteuerliche Politik verfolgt, die Unabhängigkeit von Berg-Karabach zu erklären, die eine nationalistische Reaktion Aserbaidschans hervorrief. Viele Armenier scheinen jedoch zu resigniert zu sein, um die Realität zu akzeptieren, dass ein Waffenstillstand die einzige Möglichkeit war, schwerere Verluste zu vermeiden. Russland hat einen Verteidigungspakt mit der Republik Armenien, nicht mit Berg-Karabach. Moskau ist kein Garant für die externen Bestrebungen von Eriwan.

Russlands Ansehen als Friedensvermittler in Syrien und seine vertrauenswürdige diplomatische Macht waren zweifellos der Schlüssel, um eine Katastrophe im Kaukasus abzuwenden.

