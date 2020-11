KeepDarnellFree Kampagne für den Antikriegsaktivisten u. Filmemacher Darnell Summers

https://www.facebook.com/KeepDarnellFree

Der in Detroit geborene und seit Jahrzehnten in Deutschland lebende Antikriegsaktivist und Filmemacher Darnell Summers ist jetzt aufgrund von mehrfach widerrufenen Vorwürfen in einem über 50 Jahre zurückliegenden Mordfall mit einem erneuten Gerichtsverfahren und möglicherweise mit einer langjährigen Haftstrafe bedroht.

Zweimal in den letzten 52 Jahren wurde Darnell Summers beschuldigt, einen Detektiv der Michigan State Police während eines Schwarzen-Aufstands im Jahr 1968 in einem Vorort von Detroit, ermordet zu haben. Darnell wurde offensichtlich ins Visier genommen, weil er einer der Hauptsprecher des lokalen Malcolm X Cultural Center war. Im August 1968 versuchte die Stadt Inkster, das MXCC zu schliessen, was einen Aufstand auslöste.

Jetzt versucht man erneut, Darnell mit der falschen Anklage wegen Mordes zu konfrontieren und eine politische Strafverfolgung vorzubereiten , selbst nachdem die eigenen Zeugen der Regierung ihre Aussagen 1968 und 1983 in zwei verschiedenen Verfahren widerrufen hatten und erklärt hatten, ihre eidesstattlichen Erklärungen seien von der Michigan State Police und von anderen unter Druck von ihnen erfunden worden.

Ausserdem erklärte der Staatsanwalt von Wayne County, John O’Hair, 1984, es gebe „keine sachliche, rechtliche oder ethische Rechtfertigung für die Fortsetzung dieses Falls“. ( „Mordanklage Dropped 1968 Cop Slaying“ Detroit Free Press, 23. Februar 1984) Also, warum will die Michigan State Police den Fall von Darnell Summers jetzt im Jahr 2020 erneut untersuchen?

Im Sommer 2020 kündigte Darnell an, dass er diesen Oktober aus Deutschland in die Region Detroit zurückkehren werde, um an einem neuen Dokumentarfilm mit dem Titel „No End in Sight“ zu arbeiten. Dieses Projekt würde Interviews mit Aktivisten der Black Lives Matter und Personen beinhalten, die gegen Polizeimorde, weisse Vorherrschaft und einen drohenden Faschismus protestieren.

Als Darnell in Deutschland war, seine Reiseroute festlegte und finanzielle Unterstützung für den neuen Film sammelte, wurde er erneut von der Michigan State Police ins Visier genommen. Sie machten „Ermittlungs“-Besuche in New Orleans bei seinem seinen Bruder Bill, einen berühmten Jazz-Schlagzeuger und bei einem Freund in Inkster.

Als Darnell und sein Sohn Anfang Oktober aus Deutschland in den USA ankamen, wurde Darnell von US-Strafverfolgungsbeamten am Flughafen befragt wegen seiner politischen Aktivitäten verhört. Gleich am nächsten Tag wurde er von Polizeibeamten besucht, die versuchten, ihn zu verhören. Sie enthüllten, dass man kürzlich sogar die Einreise nach Deutschland beantragt hatte, um Darnell über seine angebliche Beteiligung an dem Mord von 1968 zu befragen. Dies kam aufgrund der Corona-Krise nicht zustande.

Am Dienstag, den 27. Oktober, wurde Darnell Summers zusammen mit seinem Sohn und einem Freund von Polizisten angehalten, als er in einem Auto an einer Tankstelle in Inkster, Michigan, saß. Die Staatspolizei legte einen Durchsuchungsbefehl vor, der ihnen die Befugnis gab, Darnells Handy zu beschlagnahmen und ihm eine DNA-Probe zu entnehmen, was sie dann an der Tankstelle, dirkt neben einer Zapfsäule taten.

Am Freitag, den 13. November wird eine Pressekonferentz in Detroit stattfinden.

Jeffrey Edison, sein Rechtsanwalt in Detroit, der ihn jetzt vertritt erklärt: „Nach 52 Jahren und zwei getrennten Abweisungen der Anklage gegen Herrn Summers liegt es auf der Hand, dass die gegenwärtigen Maßnahmen der Michigan State Police politisch motiviert sind.“

Eine Reihe von Aktivisten gegen politische Repressionen werden auf der Pressekonferenz Erklärungen abgeben, darunter:

■ Rechtsanwalt Jeffrey Edison

■ Dichter und ehemaliger politischer Gefangener John Sinclair

■ Gerry Condon, ehemaliger Präsident von Veterans for Peace

■ Malik Yakini vom Detroit Black Community Food Security Network (Einrichtung nur für Ausweise)

■ Ed Watson, Gründungsmitglied und Sprecher des Malcolm X Cultural Center, Inkster

Diese neuen Schritte gegen Darnell Summers finden in einem äußerst turbulenten politischen Klima statt. Junge Menschen sind wieder auf der Straße und erheben ihre Stimme gegen Morde durch die Polizei und gegen ein reaktionäres politisches Establishment. Ein Präsident inspiriert weiße Supremacisten und weigert sich, sich an demokratische Werte zu halten.

In dieser Atmosphäre könnte eine erneute Verfolgung von Darnell einen zusätzlichen Versuch darstellen, Menschen davon abzuhalten, für Gerechtigkeit zu kämpfen. Es könnte aber auch ein Sammelpunkt für all diejenigen sein, die eine solche Unterdrückung nicht akzeptieren.

Zur Vorgeschichte:

1968 war der US-Soldat Darnell Summers auf Fronturlaub in Detroit, als der Inkster-Aufstand ausbrach.

Zurück in Vietnam wurde Darnell Summers von der US-Militärpolizei festgenommen und im berüchtigten Long Binh Gefängnis („LBJ“) festgehalten, wo zuvor auch ein Aufstand überwiegend schwarzer Soldaten stattgefunden hatte. Während seiner Haft in Vietnam wurde Darnell Summers gefoltert und hat auch Folter an Mitgefangenen miterlebt.

Darnell wurde nach Michigan transportiert, um wegen des Mordes an dem MSP-Detektiv vor Gericht zu stehen. Die Anklage gegen Darnell wurde 1969 „unbeschadet“ (was bedeutet, dass er erneut angeklagt werden könnte) fallen gelassen, als nämlich der wichtigste „Zeuge“ der Anklage gestand, die Geschichte unter polizeilichem Zwang erfunden zu haben. Nachdem er die Armee verlassen hatte, setzte Darnell seinen Aktivismus mit dem Malcolm X Cultural Center in Inkster fort und den damaligen Befreiungs- und Antikriegsbewegungen der Schwarzen fort.

1972 zog Darnell Summers nach Deutschland und organisierte den antiimperialistischen Kampf als Vietnam-Veteran unter den dort stationierten US-Truppen. Er arbeitete für die GI-Zeitung Fight Back in Deutschland. Man erreichte zehntausende von GIs mit dieser Arbeit.

1982 von Darnell von deutschen Polizei festgenommen und den US-Behörden übergeben. Das Auslieferungsersuchen wurde von dem damaligen US-Außenminister Alexander Haig unterzeichnet. Bevor er erneut in die USA zurückverschleppt wurde, um sich erneut den gleichen Anklagen zu stellen, die 1969 fallengelassen worden waren, verbrachte Darnell fünf Monate im Gefängnis in Mainz, um gegen eine illegale Auslieferung zu kämpfen, die gegen deutsche Gesetze verstieß. Diesmal behauptete man es gäbe einen weiteren „Zeugen“.

Als Reaktion darauf entstand eine internationale Bewegung zu Free Darnell Summers, angeführt von der Koalition „Free Darnell Summers“ mit Sitz in Inkster und Detroit.

1983 widerrief der neue und gleiche alte „Zeuge“ auch seine Geschichte. Dies führte erneut dazu, dass die Anklage unbeschadet fallen gelassen wurde und erneut die Gefahr bestand, dass sie wieder eingesetzt werden könnte.

Darnell kehrte nach Deutschland zurück und setzte seinen Aktivismus fort. 1991 gründeten Darnell, andere Veteranen, Soldaten und Unterstützer die „Stop The WAR Brigade“ und die „Just Say ‚NO‘ Posse“ und verstärkten Aktivitäten unter den in Deutschland stationierten US-Truppen.

Darnell ist von den 70er bis 2000er Jahren mehrfach in die USA zurückgekehrt, um Dokumentarfilme zu drehen und zu produzieren. [„Street of Dreams“ & „The OTHER American (s)“]. 1976, zurück in Inkster, war er Sprecher eines erfolgreichen Mietstreiks von Bewohnern von Sozialwohnungen, der sich von Inkster nach Detroit ausbreitete.

In den letzten Jahren reiste Darnell zweimal in den Iran, auch um seine Solidarität mit Land gegen die Bedrohung durch Angriffe durch die USA zu zeigen. Er wurde im englischsprachigen iranischen Fernsehen interviewt und nahm in Teheran an einem Filmfestival teil.



