Sacramento, Hauptstadt von Kalifornien fordert in einstimmig angenommener Resolution den Ausbau der medizinischen Zusammenarbeit mit Kuba

Der Bürgermeister und Stadtrat von Sacramento, Kalifornien, verabschiedete jetzt eine Resolution, in der der US-Präsident und der US-Kongress aufgefordert wurden, die Beschränkungen für den Zugang zu kubanischem medizinischem Fachwissen aufzuheben.

In der einstimmig angenommenen Resolution wird eine verstärkte Zusammenarbeit und ein verstärkter Austausch zwischen den Menschen in den USA und Kuba gefordert.

Die nordkalifornische Stadt mit mehr als einer halben Million Einwohnern schließt sich über einem Dutzend US-Städten an – darunter Oakland, Kalifornien; Cambridge, Massachusetts; Cleveland, Ohio und anderen – indem sie die staatliche und nationale Führung auffordern, unter anderem die Beschränkungen des Zugangs zu kubanischem medizinischem Fachwissen und des Imports kubanischer biotechnologischer Produkte aufzuheben.

In der Entschließung wird nicht nur anerkannt, dass die USA, und insbesondere die schwarzen und lateinamerikanischen Bevölkerungen, unter der COVID-19-Pandemie leiden, sondern auch anerkannt dass Kuba „seit langem internationale medizinische Hilfe mit seinem medizinischen Personal leistet, das direkt am Kampf gegen COVID beteiligt ist. Betont wird hier das internationale Engagement der „Henry Reeve International Medical Brigade“ gegen Katastrophen und schwere Epidemien.

Unter Berufung auf Kubas nachgewiesene Erfolgsbilanz im Kampf gegen die Ebola-Epidemie in Westafrika sowie auf seine Unterstützung bei vielen weltweiten Epidemien wie Dengue-Fieber, HIV, Schweinegrippe und Hepatitis wird in der Entschließung darauf hingewiesen, dass das kubanische Gesundheitssystem von der Weltgesundheit Organisation (WHO) im Jahr 2005 als weltweit führender Anbieter von Biotechnologie anerkannt wurde, mit „bedeutenden Beiträgen zum internationalen medizinischen Bereich“.

Trotz der medizinischen Errungenschaften Kubas heißt es in der Resolution weiter, dass „die US-Blockade Kubas die Zusammenarbeit in der wissenschaftlichen und medizinischen Forschung stark eingeschränkt hat“ und dass die Menschen in Sacramento „bei der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie von kubanischem Fachwissen in den Bereichen Biotechnologie, Medizin und öffentliche Gesundheit profitieren würden. „

Abschließend fordern der Bürgermeister und der Stadtrat von Sacramento die Legislative und Exekutive der Vereinigten Staaten nachdrücklich auf, „die Beschränkungen des Zugangs zu kubanischem medizinischem Fachwissen aufzuheben, um die COVID-19-Pandemie wirksamer zu bekämpfen, indem Reisesanktionen gegen Kuba ausgesetzt werden, und die laufenden Maßnahmen und Sanktionen gegen Kubas aufgehoben werden. Diese Sanktionen verhindern, dass medizinische Geräte und Medikamente importiert werden können. Ausserdem sollen alle Versuche eingestellt werden, andere Länder daran zu hindern, kubanische medizinische Brigaden und Hilfe anzunehmen.“

