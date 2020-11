12.11.2020



Laut dem russischen Außenminister Sergei Lawrow hat Moskau Vergeltungs-Sanktionen gegen eine Reihe von Vertretern Deutschlands und Frankreichs verhängt. Hintergrund sind die zuvor von der EU verhangenen Sanktionen im Zuge der mutmaßlichen Vergiftung des Politbloggers Nawalny.

weiter hier:

https://kurz.rt.com/2c7e

