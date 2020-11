Der ehemalige hochrangige US-Geheimdienstmitarbeiter Michael Morell wird neben anderen Kandidaten als möglicher neuer Geheimdienstchef unter einer Regierung von Joe Biden gehandelt. Fällt die Wahl tatsächlich auf Morell, droht eine Eskalation mit Russland.

