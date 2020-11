Joe Bidens designierter CIA-Chef Mike Morell – in seinem erklärte offen, dass die USA in Geheimoperationen Iraner und Russen in Syrien ermorden sollten.

Also will ich seine Präsidentengarde auslöschen

seine Büros mitten in der Nacht bombardieren

ich möchte seine Präsidentenflugzeuge am Boden zerstören

seine Präsidenten-Hubschrauber zerstören.



Ich möchte ihn zum Nachdenken zwingen,

ihm zeigen, dass wir hinter ihm her sind.



Ich befürworte nicht, ihn zu ermorden,

Ich will ihm zeigen dass wir seine Machtbasis angreifen.



Ich möchte Druck ausüben



Ich möchte Druck auf die Iraner ausüben

und auf die Russen, um zu einer diplomatische Regelung zu kommen.

