Weitere subsaharische Länder, in denen der IS nach seinen Niederlagen im Irak, in Syrien und in Libyen Franchisenehmer rekrutiert hat, sind Nigeria, der Kongo, Kamerun, Somalia, Kenia, Tansania und Uganda. Außerhalb Schwarzafrikas konkurriert die Terrororganisation im Bürgerkriegsland Jemen mit der al-Qaida-Filiale AQAP und in Afghanistan mit den Taliban.

