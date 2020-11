Corona: Alamierende Zahlen auch aus dem Iran

Die Zahl der Todesfälle durch Coronaviren hat wieder drastisch zugenommen, mit der Konsequent neuer einschneidender.

In den letzten 24 Stunden gab es im Iran fast 9.000 neue Fälle mit fast 3.000 Krankenhauseinweisungen. Über 400 tägliche Todesfälle durch Coronaviren.

Das Gesundheitsministeriums forderte die Iraner auf, die öffentlichen Verkehrsmittel so wenig wie möglich zu nutzen und Masken zu tragen, während der Fahrt nicht zu sprechen, Handläufe nicht zu berühren und kein Bargeld zu verwenden.

