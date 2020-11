Neuer Rekord: 59.000 COVID-19-Patienten in US-Krankenhäusern

Neuer Rekord für die Zahl der hospitalisierten Patienten.

Ein Reuters-Report zeigt auch, dass die Zahl der Amerikaner mit COVID-19, die derzeit im Krankenhaus sind, in den letzten 30 Tagen um rund 73% gestiegen.

Die US-Bundesstaaten mit der höchsten Anzahl an Krankenhauspatienten sind laut Reuters Texas (6.103), Illinois (4.409) und Kalifornien (3.668).

Die Betten auf der Intensivstation (ICU) in Colorado füllen sich ebenfalls schnell. 82% dieser Betten sind in Betrieb und mehr als 1.000 COVID-19-Patienten wurden am Montag ins Krankenhaus eingeliefert.

