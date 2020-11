FREE ASSANGE – FREE SPEECH – Das Netzwerk „Covid-19 Global Solidarity Manifesto“ veranstaltet am 21. November ein Webinar

HIER ZUM WEBINAR UND ZUR ANMELDUNG. LINK



Die Covid-19 Global Solidarity Coalition verurteilt die anhaltende Verfolgung und Verfolgung von Julian Assange, dem Gründer von Wikileaks, einer gemeinnützigen Organisation, die zwischen 2006 und 2016 mehr als 10 Millionen geheime Verschlusssachen veröffentlicht hat.

Dokumente zur Aufdeckung von Kriegsverbrechen, Folter, Korruption und anderen Verbrechen, die von zahlreichen Regierungen begangen wurden. Die Aufdeckung von offiziellem Fehlverhalten sollte begrüßt und nicht verurteilt werden. Die Kriminalisierung eines solchen Verhaltens, wie es die USA mit Hilfe Großbritanniens versuchen, ist nicht nur ein Affront gegen die Demokratie, sondern stellt eine Bedrohung für alle Journalisten dar, die versuchen, Lügen und Fehlverhalten der Regierung ans Licht zu bringen.



Dies ist eindeutig eine politisch motivierte Strafverfolgung, und Artikel 10 der Das britische Auslieferungsgesetz verbietet die Auslieferung von Personen aus politischen Gründen.

In Assanges Fall werden die empörenden Anschuldigungen durch die Tatsache verschärft, dass er wenig Hoffnung auf ein faires Verfahren in den Vereinigten Staaten hat. Der UN-Sonderberichterstatter Nils Melzer weist darauf hin, dass das Grossbritannien, wenn es Assange an die USA ausliefert, in Alexandria, Virginia, strafrechtlich verfolgt wird. Dort leben übermäßig viele Einwohner der nationalen Sicherheitsbehörden, aus denen Jurymitglieder stammen würden . „Wenn Menschen vor einer solchen Jury wegen Verletzung der nationalen Sicherheit vor Gericht gestellt werden“, erklärt Melzer, „ist das Urteil von Anfang an klar. Die Fälle werden immer vor demselben Richter hinter verschlossenen Türen und aufgrund von Verschlusssachen verhandelt. In einem ähnlichen Fall wurde dort noch nie jemand freigesprochen. “

Hier zum Manifest:

https://www.covidglobalsolidarity.org/

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related