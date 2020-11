Der russische Impfstoff Sputnik-V zeigt bei Tests bisher keine Nebenwirkungen und ist zeitnah lieferbar. EU lehnt den russischen Impfstoff ab.

Die EU-Kommission hat nach neusten Meldungen ab jetzt einen Vertrag zur Lieferung des Impfstoffs der Pharmafirmen Biontech und Pfizer fertig ausgehandelt.

Würde es der EU und Deutschland aber wirklich um eine zeitnahe Bereitstellung einrt Impfung gehen, müssten sie auch mit Moskau verhandeln.

Denn Russlands Impfstoff wird bereits an eine Zahl von Ländern geliefert und Russland erlaubt den Ländern, den Impfstoff selbst zu produzieren.

Der Preis des Impfstoffs von BioNTech und dem US-Partner Pfizer soll nach Meldungen deutlich unter den typischen Marktpreisen liegen.

Noch in diesem Monat eine Notfallgenehmigung in den USA beantragen. Im Sommer hatte Pfizer mit der US-Regierung die Lieferung von 100 Millionen Dosen seinesImpfstoffes zu einem Preis von 39 $ für eine Immunisierung mit zwei Dosen ausgehandelt.

