Berlin 11. Nov. 2020: Peru protestiert gegen den Staatsstreich / Protest gegen den Parlamentsputsch in Peru

Der peruanische Kongress, der eine düstere Zustimmungsrate hat und von dem die Hälfte strafrechtlich untersucht wird, hat Präsident Manuel Vizcarra am 9. November in einem Staatsstreich 5 Monate vor den Wahlen und inmitten einer Gesundheits- und Wirtschaftskrise verdrängt. Kongresspräsident Merino soll am Dienstag die Präsidentschaft übernehmen.

Wir wollen gegen die unendliche Korruption dieses Kongresses protestieren, die ihre Bürger nicht mehr repräsentiert, und gegen diesen offensichtlichen Angriff auf unsere Demokratie.



(Bitte bringen Sie Ihre Maske mit und halten Sie Abstand)

Berlin Alexanderplatz um 15 Uhr

http://bitly.ws/axpI

