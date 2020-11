https://de.sputniknews.com/politik/20201109328374355-wieso-putin-biden-noch-nicht-zum-sieg-gratuliert-hat–kreml-sprecher-/

9.11.2020



Der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, hat erklärt, warum Russlands Präsident Wladimir Putin Donald Trump damals gleich nach seinem Wahlsieg gratuliert hatte, Joe Biden aber nicht. „Der Unterschied liegt auf der Hand. Ihr seht, dass dort gewisse juristische Verfahren bevorstehen, die vom amtierenden Präsidenten angekündigt wurden“, erklärte Peskow am Montag. „Wir halten es für korrekt, eine offizielle Erklärung abzuwarten. Damals (bei den vorigen Präsidentenwahlen in den USA) gab es keine Ankündigung einer juristischen Berufung“, fuhr er fort.

