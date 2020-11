9.11.2020



Joe Biden hat das Rennen um die US-Präsidentschaft wohl für sich entschieden. Donald Trump will das Ergebnis aber noch juristisch anfechten. Welche Auswirkungen hätte es auf die US-Außenpolitik, insbesondere im Nahen Osten, wenn Biden im Januar als 46. US-Präsident vereidigt wird?

von Karin Leukefeld

hier zum Artikel:

https://deutsch.rt.com/meinung/108958-wechsel-im-weissen-haus-aus/

