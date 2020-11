Sahra Wagenknecht: Am 9. November 1938 überfielen Nazis im ganzen Land Jüdinnen und Juden, sie steckten Synagogen in Brand, plünderten tausende Geschäfte und Wohnungen.

Sahra Wagenknecht auf Facebook:

Am 9. November 1938 überfielen Nazis im ganzen Land Jüdinnen und Juden, sie steckten Synagogen in Brand, plünderten tausende Geschäfte und Wohnungen. Der 9. November ist nicht nur ein Tag der Erinnerung an die Gräueltaten des vergangenen Jahrhunderts. Er mahnt, dass Antisemitismus auch in der Gegenwart eine Gefahr darstellt: Weiterhin werden jedes Jahr hunderte antisemitische Übergriffe gezählt, Synagogen und Friedhöfe beschmiert, jüdische Mitbürger angegriffen, bis hin zum schrecklichen Attentat von Halle. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass Misstrauen, Vorurteile und Hass gegen Jüdinnen und Juden abgebaut werden und Antisemitismus in unserer Gesellschaft keinen Platz hat.

