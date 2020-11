Nato-Chef Stoltenberg will eng mit Biden zusammenarbeiten

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hofft nach dem Sieg von Joe Biden bei der US-Präsidentenwahl, die Beziehungen zwischen Nordamerika und Europa weiter verbessern zu können.

„Die Führung der USA ist in einer unberechenbaren Welt so wichtig wie eh und je, und ich freue mich auf eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem designierten Präsidenten Biden, der designierten Vizepräsidentin Kamala Harris und der neuen Regierung, um das Band zwischen Nordamerika und Europa weiter zu festigen“, sagte Stoltenberg einer Mitteilung zufolge.

Stoltenberg betonte, dass sowohl die USA als auch Europa an einer starken Nato interessiert seien. „Wir brauchen diese kollektive Stärke, um die zahlreichen Herausforderungen zu bewältigen, denen wir gegenüberstehen, darunter das energischere Russland, der internationale Terrorismus, Cyber- und Raketenbedrohungen und ein globales Gleichgewicht aufgrund des Aufstiegs Chinas.“

