Der antifaschistische Widerstandskämpfer Georg Elser: «Ich habe den Krieg verhindern wollen» / Attentat am 8. November 1939

Der Schreiner Georg Elser installiert in mühevoller, monatelanger Arbeit eine Zeitzünderbombe im Münchner Bürgerbräukeller. Sie detoniert am 8. November 1939 um 21 Uhr 20 bei einer Feier zum Jahrestag des nationalsozialistischen Putschversuchs von 1923.



Ihr Ziel: Adolf Hitler, der an dem Abend eine Gedenkrede hält. Überraschend hat Hitler den Saal jedoch vorzeitig verlassen und entgeht so dem Anschlag. Elser wird noch am gleichen Tag aufgegriffen, verhört und nach jahrelanger KZ-Haft kurz vor Kriegsende auf direkte Anweisung Hitlers ermordet. Erst nach Jahrzehnten des Vergessens erfährt Georg Elser Anerkennung als Widerstandskämpfer.

https://www.georg-elser.de

