Mit der Bitte um Weiterverbreitung: Detroit/Berlin – Black Lives Matter und der Fall des in Berlin lebenden Vietnam-Veteranen und Antikriegs-Aktivisten Darnell Summers.

Der in Detroit, im US-Bundestaat geborene und seit vielen Jahren in Deutschland lebende Aktivist und Filmemacher Darnell Summers bat mich jetzt über die folgenden Ereignisse zu berichten. Ich habe an mehreren Projekten in Berlin mit Darnell Summers zusammengearbeitet. Der Anwalt von Darnell, Jeffrey Edison, hat inzwischen zusammen mit anderen Rechtsverteidigern die Arbeit an der Rechtsfront aufgenommen. Aber um diesen illegitimen Angriff erfolgreich zurückzuschlagen, ist noch mehr notwendig.

Der Staatsanwalt von Wayne County, John O’Hair, erklärte am Mittwoch, es gebe „keine sachliche, rechtliche oder ethische Rechtfertigung für die Fortsetzung dieses Falls“. ( „Mordanklage Dropped 1968 Cop Slaying“ Detroit Free Press, 23. Februar 1984) Also, warum will die Michigan State Police den Fall von Darnell Summers jetzt im Jahr 2020 erneut untersuchen

Liebe Freunde,



Darnell Summers, ein international bekannter Kämpfer gegen weiße Vormachtstellung, politische Unterdrückung und US-Militarismus sowie ein Journalist und Filmemacher, wird erneut vom Staat angegriffen , was zu lebenslanger Haft führen könnte.



Zweimal in den letzten 52 Jahren wurde er fälschlicherweise beschuldigt, einen Detektiv der Michigan State Police , Robert Gonser, während eines schwarzen Aufstands von 1968 in Inkster, MI, einem Vorort von Detroit, ermordet zu haben . Darnell wurde ins Visier genommen, weil er einer der Hauptsprecher des Malcolm X Cultural Center von Inkster war . Im August 1968 versuchte die Stadt Inkster, das MXCC abzuschalten, was bei den dortigen schwarzen Jugendlichen Trotz auslöste.



Jetzt versuchen die Repressionskräfte erneut, Darnell mit der falschen Anklage wegen Mordes zu konfrontieren und eine politische Strafverfolgung vorzubereiten , selbst nachdem die eigenen Zeugen der Regierung ihre Geschichten 1968 und 1983 zweimal widerrufen hatten und behaupteten, ihre eidesstattlichen Erklärungen seien von der Michigan State Police und anderen verlangt worden.



Diese neuen Schritte gegen Darnell Summers finden in einem äußerst turbulenten politischen Klima statt. Junge Menschen sind wieder auf der Straße und erheben ihre Stimme gegen Morde durch die Polizei und gegen ein reaktionäres politisches Establishment. Ein Präsident inspiriert weiße Supremacisten und weigert sich, sich an demokratische Werte zu halten.



In dieser Atmosphäre könnte eine erneute Verfolgung von Darnell einen zusätzlichen Versuch darstellen, neue Menschen davon abzuhalten, für Gerechtigkeit zu kämpfen. Es könnte aber auch ein Sammelpunkt für all diejenigen sein, die eine solche Unterdrückung nicht akzeptieren.

Der jüngste Angriff auf Darnell Summers

Am Dienstag, den 27. Oktober, wurde Darnell Summers zusammen mit seinem Sohn und einem Freund von Polizisten angehalten, als er in einem Auto an einer Tankstelle in Inkster, Michigan, saß. Die Staatspolizei legte einen Durchsuchungsbefehl vor, der ihnen die Befugnis gab, Darnells Handy zu beschlagnahmen und ihm eine DNA-Probe zu entnehmen , was sie an der Tankstelle, neben einer Zapfsäule taten.



Im Sommer 2020 kündigte Darnell an, dass er diesen Oktober aus Deutschland in die Region Detroit zurückkehren werde, um an einem neuen Dokumentarfilm mit dem Titel „No End in Sight“ zu arbeiten. Dieses Projekt würde Interviews mit Aktivisten der Black Lives Matter und Personen beinhalten, die am Aufschwung gegen Polizeimorde, die Vorherrschaft der Weißen und den Aufstieg des Faschismus in den USA beteiligt sind:



Als Darnell in Deutschland war, seine Reiseroute festlegte und finanzielle Unterstützung für den neuen Film sammelte, wurde er erneut von der Michigan State Police ins Visier genommen. Sie zahlten zurück durch „Ermittlungs“-Besuche bei seinem Bruder in New Orleans und bei einem Freund in Inkster.

Als Darnell und sein Sohn Anfang Oktober in den USA ankamen, wurde Darnell von US- Strafverfolgungsbeamten am Flughafen befragt . Gleich am nächsten Tag wurde er von MSP-Beamten besucht, die versuchten, ihn zu verhören. Sie enthüllten, dass MSP kürzlich die Einreise nach Deutschland beantragt hatte , um Darnell über seine angebliche Beteiligung an dem Mord von 1968 zu befragen.

Schwestern und Brüder, es besteht kein Zweifel, wohin das führt. Die Behörden versuchen, eine neue Kampagne gegen Darnell Summers aufzubauen.



Darnell Stephen Summers: Eine ungebrochene Geschichte des Kampfes für das Volk.



1968 wurde Darnell in der US-Armee in Vietnam festgenommen und im berüchtigten Long Binh Jail („LBJ“) festgehalten, wo nur Monate lang ein Aufstand überwiegend schwarzer Soldaten stattgefunden hatte Vor. „LBJ“ war ein berüchtigtes Höllenloch und während seiner Haft wurde Darnell gefoltert und hat auch Folter an Mitgefangenen miterlebt.

Darnell wurde nach Michigan verchleppt, um wegen des Mordes an dem MSP-Detektiv vor Gericht zu stehen, der während des Aufstands in Inkster stattfand.



Darnell war auf dem Weg nach Vietnam auf Urlaub zu Hause gewesen, als der Inkster-Aufstand ausbrach. Während dieses Sommers besuchte Darnell auch einen historischen Kongress der Friedens- und Freiheitspartei in Ann Arbor, an dem revolutionäre Führer wie Eldridge, Kathleen Cleaver und Bob Avakian teilnahmen.



Die Anklage gegen Darnell wurde 1969 „unbeschadet“ (was bedeutet, dass er erneut angeklagt werden könnte) fallen gelassen, als nämlich der wichtigste „Zeuge“ des Staates gestand, dass die Geschichte unter polizeilichem Zwang erfunden wurde. Nachdem er die Armee verlassen hatte, setzte Darnell seinen Aktivismus mit dem Malcolm X Cultural Center in Inkster und den damaligen Befreiungs- und Antikriegsbewegungen der Schwarzen fort.

1972 zog Darnell nach Deutschland und organisierte sehr aktiv den antiimperialistischen Kampf zwischen den dort stationierten US-Truppen. Er war als Vietnam-Veteran ausgesprochen und in seine Arbeit mit der antiimperialistischen GI-Zeitung Fight Back in Deutschland. Darnell und andere erreichten auch Zehntausende von GIs, die an die Front einer zunehmend volatilen Konfrontation zwischen den USA und den Sowjetblöcken gedrängt worden waren , wobei jede Seite mit Atomwaffen bis an die Zähne bewaffnet war.

Unglaublicherweise wurde Darnell 1982 von der deutschen Polizei festgenommen und den US-Behörden übergeben. Das Auslieferungsersuchen wurde von Außenminister Alexander

Haig unterzeichnet. Bevor er erneut in die USA zurückverschleppt wurde, um sich erneut den gleichen Anklagen zu stellen, die 1969 fallengelassen worden waren, verbrachte Darnell fünf Monate im Gefängnis in Mainz, um gegen eine illegale Auslieferung zu kämpfen , die gegen deutsche Gesetze verstieß. Diesmal behauptete der Staat, sie hätten einen weiteren „Zeugen“.



Als Reaktion darauf entstand eine internationale Bewegung zu Free Darnell Summers, angeführt von der Koalition „Free Darnell Summers“ mit Sitz in Inkster und Detroit. Es war weit verbreitet, dass diese schäbige Anklage wieder aufgelegt worden war. Und es bestand ein breites Verständnis dafür, dass dieser Bruder gegen diese hochpolitische Verfolgung verteidigt werden musste. Bei der rechtlichen Aufdeckung stellte sich heraus, dass Darnell seit Jahrzehnten von US-amerikanischen und deutschen Geheimdiensten und der Polizei ständig überwacht wurde .

1983 widerrief der neue und gleiche alte „Zeuge“ auch seine Geschichte. Dies und die Tatsache, dass der Staat nicht bereit war, weitere Entdeckungsbeweise vorzulegen, die die politische Verfolgung von

Darnell aufdeckten , führten erneut dazu, dass die Anklage unbeschadet fallen gelassen wurde und erneut die Gefahr bestand, dass sie wieder eingesetzt werden könnten.



Darnell kehrte nach Deutschland zurück und setzte seinen Aktivismus fort. 1991, nachdem die USA aufgrund von Lügen von Präsident Bush I in den Irak eingedrungen waren , gründeten Darnell, andere Veteranen, Soldaten und Unterstützer die „Stop The WAR Brigade“ und die „Just Say ‚NO‘ Posse“ und verstärkten seine Organisation unter ihnen In Deutschland stationierte US-Truppen. Sie nahmen ihre Botschaft in ganz Europa und den USA auf und stärkten die Antikriegsbewegung.

Darnell ist von den 70er bis 2000er Jahren mehrfach in die USA zurückgekehrt, um mehrere Dokumentarfilme zu drehen und zu produzieren. [„Street of Dreams“ & „The OTHER American (s)“] Bei

diesen Besuchen zu Hause hatte Darnell keinen Kontakt zu den Strafverfolgungsbehörden. 1976, zurück in Inkster, war er Sprecher eines erfolgreichen Mietstreiks von Bewohnern von Sozialwohnungen, der sich von Inkster nach Detroit ausbreitete .

In den letzten Jahren reiste Darnell zweimal in den Iran und drückte seine Solidarität mit dem iranischen Volk gegen die Bedrohung durch Angriffe durch die USA aus. Er wurde im englischsprachigen iranischen Fernsehen interviewt und nahm im Iran an einem Filmfestival teil. Er wurde am Flughafen darüber verhört, als er bei seinem aktuellen Besuch in den USA ankam. Und zu dieser Zeit wurde Darnell auch verhört über die Unterstützung, die er für den Befreiungskampf des kurdischen Volkes zum Ausdruck gebracht hatte.

EIN AUFRUF ZUM HANDELN

Wir fordern die Gründung einer neuen Koalition, um Darnell zu verteidigen und diese Angriffe gegen einen starken Kämpfer für das Volk zurückzuschlagen.



Der Anwalt von Darnell, Jeffrey Edison, nimmt zusammen mit anderen Rechtsverteidigern die Arbeit an der Rechtsfront auf. Aber um diesen illegitimen Angriff erfolgreich zurückzuschlagen, ist noch mehr notwendig. Menschen in der ganzen Gesellschaft müssen über eine weitere gefälschte politische Verfolgung von Darnell Summers informiert werden und ihre Stimme erheben.



Darnell hat sich gegen staatlich sanktionierte Brutalität und Hinrichtung, gegen die Vorherrschaft der Weißen und gegen militärische Invasionen der USA ausgesprochen. Die Verteidigung von Darnell Summers ist eine wichtige Front gegen die Unterdrückung von Dissens im Allgemeinen. Jede erfolgreiche Verfolgung von Darnell wäre ein grünes Licht für die politische Verfolgung der heutigen Aktivisten, die das System wegen derselben Probleme bekämpfen .

Heute, da Trump und sein Generalstaatsanwalt versuchen, das Fenster für politischen Protest zu zuschlagen und ihr „Recht und Ordnung“ durchzusetzen, ist Darnells halbes Jahrhundert unerschütterlichen Kampfes ein inspirierendes Beispiel für jede Generation von Kämpfern für Gerechtigkeit, Menschenrechte und für das Überleben des Planeten Jeder Versuch, Darnell anzugreifen, muss Widerstand entgegengesetzt werden.

DefendDarnell@gmail.com +1 313-247-8960

