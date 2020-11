Arce verspricht, Bolivien nach der Übernahme der Präsidentschaft wieder aufzubauen (teleSUR)

https://www.telesurtv.net/news/bolivia-luis-arce-promete-reconstruir-economia-20201108-0012.html

In seiner Rede als Präsident kritisierte Arce das Management der De-facto-Regierung, das Boliviens Wirtschaft zerstörte.

In Luis Arces erster Rede als Präsident Boliviens versprach der neue Präsident, das südamerikanische Land wieder aufzubauen, nachdem die De-facto-Regierung die Wirtschaft und Demokratie für ein Jahr im Amt zerstört hatte.

„In einem Jahr sind alle Eroberungen des bolivianischen Volkes zurückgegangen“, diagnostizierte Präsident Arce, um die Anzeichen dafür zu berücksichtigen, dass die De-facto-Regierung den bolivianischen Staat verlassen hat.

„Die De-facto-Regierung hinterlässt eine Wirtschaft mit Zahlen, die selbst in einer der schlimmsten Krisen, die Bolivien in den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts in der Regierung der UDP (Volks- und Demokratische Einheit) erlitten hat, nicht zu sehen waren. Die Arbeitslosigkeit hat zugenommen. , Armut und Ungleichheit „, warnte er.

„Heute sind wir hier, um allen Nationen, aus denen Bolivien besteht, eine Botschaft der Hoffnung zu senden, diesen mutigen Frauen und Männern, die jeden Tag ausgehen, um für die Überwindung dieser schwierigen Situation zu kämpfen“, sagte er.

„Als Minister habe ich viele Dinge mit Ihnen geopfert, um dem Land zu dienen. Heute bitte ich Sie um weitere fünf Jahre Geduld und Toleranz. Tod, Angst und Diskriminierung wurden gesät, Rassismus verschärft und die Pandemie wurde genutzt, um eine illegitime Regierung zu verlängern“, sagte er. .

„Wir werden mit Verantwortung und Inklusion regieren … mit dem Ziel, dass Bolivien auf den Weg der Stabilität zurückkehrt, in der Hoffnung, wie die bolivianische Regierung des Volkes zu sein, das sich zur Wiederherstellung der Demokratie erhoben hat“, versprach er.

„Wir wollen eine neue Etappe in unserer Geschichte beginnen. Unsere Regierung wird versuchen, unser Heimatland in Einheit wieder aufzubauen, um in Frieden zu leben“, sagte der Präsident.

„Wir werden die Pandemie und die Wirtschaftskrise wie zuvor besiegen“, versprach der Ökonom, der in seiner Botschaft eine Reihe von Indikatoren vorlegte, um den kritischen Zustand der bolivianischen Wirtschaft zu veranschaulichen.

„Die Pandemie wurde genutzt, um eine illegale und illegitime Regierung auszudehnen“, prangerte er an und spielte erneut auf das Regime der selbsternannten Präsidentin Jeanine Áñez an, die in seinen Worten die demokratischen Grundrechte und -freiheiten des Landes „verstümmelte“.

„Es ist nicht Hass, der unser Handeln antreibt, sondern eine Leidenschaft für Gerechtigkeit“, rief er aus und umschrieb die Worte des sozialistischen Führers Marcelo Quiroga Santa Cruz.

„Wir sind entschlossen, das Falsche zu korrigieren und das Gute zu vertiefen“, sagte er.

Zu Beginn seiner Botschaft dankte Arce seiner Familie für ihre Geduld während seiner Amtszeit als Wirtschaftsminister und bat um „weitere fünf Jahre“, jetzt als Präsident Boliviens.

Er erinnerte auch an die Opfer der Massaker von Senkata, Sacaba und El Pedregal, die einen Monat nach dem Putsch gegen den damaligen Präsidenten Evo Morales stattfanden, und betonte, dass sie Symbole für Würde und Widerstand seien.

„Durch Ihr Mandat übernehme ich die Präsidentschaft mit großer Demut und Verantwortung … Ich schaue auf die Vergangenheit und finde alles, was wir gelebt und überwunden haben. Ich hob die Augen und sehe Hoffnung „, gab er zu und schloss dann mit einem Anruf:“ Gehen wir in Frieden Seite an Seite, um dies zu erreichen. Wir werden vorwärts gehen „, sagte er.

Zum Abschluss der Veranstaltung forderte Vizepräsident Choquehuanca die Sonderkommission auf, Präsident Arce in die Casa Grande del Pueblo zu begleiten, wo er die internationalen Delegationen empfing, die an der Einweihungsfeier teilnahmen.

