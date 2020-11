Jo Biden war der eigentliche Motor der Wegbereitung für den völkerrechtswidrigen Angriff auf den Irak. Im Jahr 1998 bei einer Anhörung des Senats argumentierte Jo Biden, dass „die Niederlage dieses …Sohnes eines Saddam“ der einzige Weg sei, um die Abrüstung des Irak zu garantieren.



Als Biden dies im Jahr 1998 sagte, glaubte er nicht nur, dass der Irak über Massenvernichtungswaffen verfügte, sondern auch, dass keine Inspektion oder Diplomatie deren Beseitigung garantieren könne. Das, sagte er zu Ritter, könne nur von “ Leuten wie dir in Uniform getan werden , um wieder zu Fuß in der Wüste zu sein und diesen Sohn eines Saddam zu erledigen“.#

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related