Berliner Zeitung-Beitrag des Russischen Botschafters in Deutschland Sergej Netschajew zum Jahrestag des Normandie-Gipfels von Paris

Wir erwarten von #Deutschland und #Frankreich , dass sie auf Kiews destruktive Linie verantwortungsbewusst und prinzipiengetreu reagieren. Die ukrainische Regierung soll sich endlich zur Alternativlosigkeit des Maßnahmenpakets und aller Vereinbarungen von #Paris eindeutig bekennen. Andernfalls droht die innerukrainische Lösung endgültig in die Sackgasse zu geraten.



Mehr dazu: https://bit.ly/3k5Nig0

